Los tiempos del Kinect quedaron en el pasado, y eso fue un gran alivio para XBOX. El dispositivo que intentó revolucionar los controles en los videojuegos fue un rotundo fracaso que no sobrevivió la accidentada generación de XBOX One.

A pesar de que el Kinect fue un tropiezo absoluto para la marca, algunos de sus fans quieren que el dispositivo regrese y sea compatible con XBOX Series X|S. ¿La razón? Quieren volver a disfrutar algunos de sus juegos y que sus consolas vuelvan a tener títulos de corte familiar.

Video relacionado: Masacre en XBOX: ¡Nadie está a salvo de “Hacha” Sharma!

Jugadores crean petición para revivir el Kinect y usarlo en XBOX Series X|S

Luego de su fracaso en el mercado de los videojuegos, el Kinect ha encontrado nueva vida en la industria médica, en las universidades e, incluso, algunas personas lo han usado para “cazar” fantasmas. Microsoft anunció su regreso en 2019, pero como un dispositivo de negocios potenciado por la nube y la IA.

Luego de que el Kinect se mantuviera al margen de los videojuegos durante bastante años, un grupo de fanáticos de XBOX lo quiere de regreso como control de movimiento para Series X|S. Crearon una petición en Change.org para pedirle a Asha Sharma que reviva el dispositivo, pues no es compatible con las consolas de actual generación.

Carlos Torrens, autor de la petición, afirma que ya quiere “jubilar su XBOX 360 y XBOX One”, pero para ello necesita que Kinect se mantenga como un dispositivo funcional, al menos en lo que resta de esta generación. Considera que darle otra oportunidad a Kinect también es contribuir a la preservación, pues hay muchos juegos que sólo se pueden disfrutar con dicho hardware.

“Xbox lidera la industria en la preservación de videojuegos, pero una parte fundamental de nuestra historia compartida permanece oculta en la Series X|S: el ecosistema Kinect”, afirmó el jugador. En la petición, los jugadores solicitan a Sharma “restablecer la compatibilidad a nivel de sistema operativo” y “actualizar el emulador de compatibilidad” para así poder disfrutar de forma nativa títulos como Kinect Sports Rivals en Series X|S.

Jugadores quieren recuperar el legado del Kinect en XBOX

El jugador considera que habilitar el Kinect en las consolas actuales también permitirá que XBOX tenga más títulos de corte familiar en sus consolas. “Ustedes tienen la tecnología y nosotros aún conservamos el hardware. Por favor, no dejen que esta pieza de la historia de XBOX, inclusiva y centrada en la familia, desaparezca”, concluye la petición.

Kinect, la revolución que terminó en fracaso

Kinect debutó en 2010 como una de las apuestas más ambiciosas de Xbox. Microsoft prometió transformar la manera de jugar al eliminar los controles convencionales y convertir el cuerpo de los jugadores en la principal herramienta de interacción.

El dispositivo tuvo una buena recepción inicial, pues acercó a un público casual al ecosistema de la marca con títulos como Kinect Sports y Dance Central. Su popularidad hizo que Microsoft convirtiera el Kinect en una pieza central de XBOX One, con una nueva versión que se incluyó obligatoriamente en el lanzamiento, lo que incrementó bastante el costo de la consola.

Un hardware revolucionario que fracasó en su intento de conquistar a los jugadores

El problema es que la revolución del sensor realmente nunca llegó y muchos de los juegos compatibles dejaron de cumplir con las expectativas de la comunidad. Tras el fracaso del XBOX One, el Kinect se convirtió más en un obstáculo para la marca que en una ventaja.

Luego de tratar de imponerlo, Microsoft decidió sacarlo de su estrategia de gaming y dejarlo fuera de su estrategia para Series X|S. A pesar de su tropiezo, Phil Spencer, antiguo jefe de XBOX, considera que el Kinect fue un dispositivo revolucionario con mucho potencial.

En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: Minecraft mantenía el plan fallido de XBOX

Fuente