Lo que debió ser un evento de caridad terminó en escándalo. Hablamos de Games Done Quick, el reconocido evento donde los jugadores hacen speedruns de distintos videojuegos para recaudar fondos.

Este fin de semana, el plan era en grande gracias al patrocinio de SNK y un stream del clásico de todos los tiempos: Metal Slug.

Sin embargo, en plena transmisión todo se vino abajo pues los organizadores cancelaron el acuerdo con la compañía japonesa argumentando preocupaciones en materia de derechos humanos y todo por el dueño mayoritario de la empresa.

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Games Done Quick cancela en vivo su evento de Metal Slug por esta razón

Este fin de semana trascendió la polémica relacionada con el evento Games Done Quick que tendría como protagonista al clásico Metal Slug de SNK.

El stream llevaba poco tiempo de iniciado, cuando los organizadores decidieron cancelarlo y en ese momento rompieron relaciones con la empresa japonesa.

¿La razón? En cuanto inició el evento surgieron quejas del público sobre los dueños mayoritarios de SNK. En este caso, se trata del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita a través de la Fundación Misk.

Al respecto, los organizadores del evento señalaron:

"Hemos escuchado las preocupaciones de nuestra comunidad respecto a esta colaboración, específicamente la participación mayoritaria de la empresa en el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, y las preocupaciones de derechos humanos vinculadas al gobierno saudí.

No aceptaremos los fondos de este patrocinio ni continuaremos trabajando con este patrocinador de nuevo. GDQ está comprometida con el apoyo a los derechos humanos y la inclusión, y reconocemos que esta colaboración entraba en conflicto con esos valores“.

GDQ se disculpa y asegura que mejorarán sus procesos de revisión

Dado el interés que hay en SNK y sus dueños por la promoción de la empresa y sus franquicias, se tuvo la idea de celebrar una edición de Games Done Quick con Metal Slug posterior al evento principal de verano.

La premura para organizar el evento llevó a una revisión inadecuada de los patrocinadores y esto resultó en la cancelación en vivo como acto bochornoso.

Al respecto, los organizadores de GDQ se disculparon con la comunidad y aseguraron que mejorarán sus procesos de revisión para que esto no suceda de nuevo.

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