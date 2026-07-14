Mientras las grandes producciones AAA sufren y las apuestas solo quieren ir a lo seguro, hay estudios que toman riesgos y sorprenden con propuesta originales e increíbles, como 11 bit studios y su joven franquicia The Alters.

Este título ganó el GOTY a mejor juego de estrategia y simulación en los D.I.C.E. Awards y hoy recibió su primera expansión.

The Alters: Last Variable ya está disponible y a continuación te contamos de qué trata.

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The Alters estrena una intrigante expansión

Los jugadores de The Alters ya pueden adentrarse en Last Variable, expansión del juego de supervivencia y ciencia ficción que añade una campaña de aproximadamente 20 horas.

El DLC ya se encuentra disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC. En esta historia controlamos a Jan Científico durante una misión completamente nueva centrada en el enigmático Oasis.

Esta expansión retoma los elementos de supervivencia, administración de recursos y toma de decisiones que caracterizan al título original, al tiempo que introduce nuevas mecánicas y desafíos que profundizan la experiencia.

#TheAlters: #LastVariable is OUT NOW on PC, PlayStation 5, and Xbox Series X|S! 🌴



Step into the shoes of Jan S. Dolski, explore an all-new region, terraform the landscape for valuable resources, survive deadly planetary cycles, and build a brand-new crew of scientist Alters. pic.twitter.com/rFdEjznKSr — The Alters | NEW EXPANSION OUT NOW 🩵 (@altersgame) July 13, 2026

Jan Científico busca respuestas sobre el Oasis

La historia transcurre años después de que Jan Científico decidiera permanecer en el planeta. Ahora, convencido de que no puede resolver el misterio por sí solo, crea nuevas versiones de sí mismo, cada una especializada en una disciplina distinta.

El equipo está conformado por un Geólogo, un Biólogo, un Químico y un Físico, cuyas habilidades serán fundamentales para investigar el Oasis y desarrollar nuevas tecnologías que permitan avanzar en la expedición.

Durante la aventura, los jugadores deberán transformar regiones estériles mediante procesos de terraformación, obtener materiales poco comunes y ampliar las capacidades de investigación. Sin embargo, el planeta reacciona constantemente con amenazas naturales como terremotos, intensas oleadas de radiación y el desgaste provocado por el paso del tiempo.

¿Cuáles son las novedades de la expansión de The Alters?

Entre las principales novedades destaca la incorporación de los Laboratorios de Campo, instalaciones que permiten a los Alters continuar con sus investigaciones mientras Jan permanece en sueño criogénico.

También se suman nuevos módulos para la base, incluyendo la Cámara de Criosueño, una estructura diseñada para extender el tiempo disponible antes de que el envejecimiento se convierta en un problema.

La expansión también pone mayor énfasis en la narrativa. Aunque todos los Alters comparten el mismo origen, sus distintas perspectivas sobre la ciencia generan desacuerdos que obligan al jugador a tomar decisiones importantes para mantener unido al equipo y completar la investigación.

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