Tal como se prometió, durante la tarde del martes 2 de junio se llevó a cabo una nueva edición de State of Play. El evento inició con mucha fuerza y desde el principio vimos anuncios que llamaron la atención, como el próximo Marvel’s Wolverine de Insomniac Games. También fue el lugar ideal para conocer los primeros detalles de Kemuri.

Así de genial luce Kemuri

Ya pasaron algunos años desde que vimos este proyecto en acción, pero ahora tenemos una imagen más amplia de la jugabilidad. Vale la señalar que este es el próximo juego de Ikumi Nakamura, exartista y desarrolladora de Tango Gameworks que trabajó en ambas entregas de la serie The Evil Within 2.

El avance de revelación nos trasladó a Kemuri, una metrópolis del más allá que está repleta de elementos sobrenaturales. Nosotros asumimos el rol de un cazador de Yokai, quien podrá utilizar la Ventana del Zorro para revelar secretos y entidades que nadie más puede ver.

Kemuri: Hunt the Unseen es un juego de acción en el que será posible ejecutar combos devastadores y utilizar todo tipo de herramientas para luchar contra múltiples demonios, cada uno con su propio estilo de pelea. También llama la atención los elementos de exploración, pues los personajes pueden escalar edificios y mucho más para recorrer los escenarios.

Este nuevo proyecto del estudio UNSEEN de Ikumi Nakamura es una experiencia cooperativa, por lo que hasta 3 jugadores pueden participar en una misma partida. Eso sí, también se podrá abordar en solitario.

Por otra parte, vale la pena destacar la bella dirección de arte, con elementos sobrenaturales que se mezclan con ambientes urbanos.

Kemuri debutará en 2027

¿Cuándo estará disponible Kemuri: Hunt the Unseen?

Kemuri: Hunt the Unseen es un juego que lleva en el horno por bastante tiempo, pues la primera vez que lo vimos fue en aquel lejano 2023. Afortunadamente, el próximo avance reveló una ventana de lanzamiento.

De acuerdo con el anuncio oficial, el título dirigido por Ikumi Nakamura estará disponible en algún punto de 2027 para PlayStation 5. No te contamos más, a continuación compartimos el primer avance oficial de este juego de acción:

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este anuncio? ¿Estás emocionado? Déjanos leerte en los comentarios.

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