Lo que debes saber:

Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation, desmintió la historia de una supuesta rivalidad entre Sony y Nintendo, pues no hubo traición ni deseos de venganza

La creación de PlayStation surgió por el interés en impulsar la innovación tecnológica para desarrollar un sistema capaz de ofrecer gráficos por computadora en tiempo real

Kutaragi asegura que la relación entre Sony y Nintendo era cordial, y que incluso conservó vínculos personales con integrantes de la compañía japonesa

La historia de cómo nació PlayStation está rodeada de anécdotas, desacuerdos y decisiones empresariales que cambiaron a la industria.

Durante décadas, uno de los relatos más populares sostiene que el primer sistema de Sony surgió como respuesta a una ruptura que dejó heridas entre 2 de las compañías más importantes de Japón.

Esta interpretación suele presentar el nacimiento de la marca como una especie de revancha empresarial. No obstante, uno de los principales protagonistas de aquella historia tiene una versión muy diferente y decidió aclarar qué ocurrió realmente con Nintendo.

Ken Kutaragi niega que Sony quisiera vengarse de Nintendo

Ken Kutaragi, conocido como el padre de PlayStation, desmintió que Sony desarrollara su primera consola con la intención de vengarse de Nintendo por el fracaso de su colaboración. En una entrevista con The Game Business, el japonés explicó que nunca existió ese sentimiento de traición y aseguró que la relación entre las compañías era buena.

“Muchos medios dijeron que Sony había sufrido una traición y que buscaría algún tipo de venganza. No. En absoluto. Todos somos amigos”, comentó Kutaragi. También explicó que el proyecto debía entenderse desde una perspectiva tecnológica, pues en aquella época desarrollar un reproductor basado en gráficos por computadora en tiempo real era algo que nadie había imaginado posible en el siglo XX.

Sus declaraciones contrastan con la narrativa que se ha difundido durante años sobre el origen de PlayStation. Para entender por qué existe esa interpretación, es necesario recordar el acuerdo que Sony y Nintendo intentaron concretar a principios de los 90.

La ruptura que dio origen a PlayStation

A finales de los años 80, Sony y Nintendo comenzaron a trabajar juntos en un proyecto que buscaba aprovechar las ventajas del formato CD-ROM en los videojuegos. La colaboración contemplaba desarrollar un accesorio para Super Nintendo que permitiría ejecutar juegos en CD, además de un sistema híbrido conocido como Play Station.

El proyecto se presentó públicamente durante el Consumer Electronics Show (CES) de 1991. No obstante, Nintendo sorprendió con el anuncio de una alianza con Philips para trabajar en una solución similar. La decisión dejó a Sony ante un escenario inesperado y los obligó a replantear sus planes.

Finalmente, Sony decidió continuar con el desarrollo de su propia plataforma. Así nació el primer PlayStation, que debutó en Japón en diciembre de 1994 y se convirtió en un éxito comercial.

Este episodio alimentó durante años la idea de que Sony quería demostrar algo importante a Nintendo, Kutaragi insiste en su motivación era muy diferente.

Ken Kutaragi, one of the masterminds behind PlayStation's creation

Kutaragi todavía tiene cariño por Nintendo

El antiguo directivo aprovechó la entrevista para hablar del aprecio que todavía siente por la compañía responsable de franquicias como Super Mario y The Legend of Zelda. De hecho, recordó que mantenía comunicación frecuente con sus representantes y que uno de ellos se convirtió en su mejor amigo en el ámbito comercial.

“Quiero a Nintendo. Me ponía en contacto con ellos todas las semanas. Una de las personas con las que trataba allí era mi mejor amigo en el mundo de los negocios. Me encantan los juegos de Nintendo”, aseguró.

Las palabras de Kutaragi ofrecen otra perspectiva sobre una de las separaciones más importantes en la historia de los videojuegos. También recuerdan que, detrás de las decisiones empresariales que transformaron la industria, existen relaciones profesionales y personales que no necesariamente terminaron en malos términos.

¿Conocías esta versión sobre el nacimiento de PlayStation? ¿Crees que la historia entre Sony y Nintendo sería muy diferente si su colaboración hubiera llegado a buen puerto? Cuéntanos en los comentarios.

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