LO QUE DEBES SABER:

Dario Amodei, director de Anthropic, generó polémica al sugerir que los videojuegos inmersivos podrían servir para distraer a millones de personas que pierdan sus empleos por el avance de la inteligencia artificial

Sus declaraciones provocaron críticas por su visión sobre el desempleo tecnológico y aumentaron la percepción negativa hacia la compañía, en medio de una caída de sus acciones en la Bolsa de Valores

Anthropic, desarrolladora de Claude, recaudó aproximadamente $93,500 millones de dólares en su debut bursátil, pero sus acciones perdieron gran parte de las ganancias iniciales tras la controversia y otros factores

El comentario de Amodei reavivó el debate sobre el impacto de la IA en el empleo y la responsabilidad de las empresas tecnológicas frente al desplazamiento laboral

Para algunos, el ascenso de la IA marca un punto y aparte tecnológico equivalente a la Revolución Industrial, a la era digital y a la masificación de Internet. Para otros es una burbuja más de especulación. Sin embargo, las compañías toman decisiones en torno al joven sector y esto se ha traducido en despidos.

La IA como amenaza es una realidad para muchos trabajadores y las figuras responsables de su desarrollo no son tan populares, de hecho, generan antipatía por sus opiniones y declaraciones.

Tal es el caso de Dario Amodei, director de Anthropic, creadores de Claude, cuya idea sobre las masas desempleadas generó polémica y se convirtió en una bola de nieve que impactó a nivel financiero.

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El director de Anthropic piensa que es buena idea que los desempleados por la IA se entretengan con videojuegos

Dario Amodei, director general de Anthropic

El pasado 19 de noviembre, Anthropic, empresa responsable de la popular IA para código Claude, entró en la Bolsa de Valores y en su primer día generó $93,500 millones de dólares brutos.

Al tratarse de un hecho muy importante para la empresa, se publicaron diversos artículos en medios de renombre, pero uno de ellos en The Wall Street Journal generó polémica.

En él, se revela que el hoy director general de Anthropic, Dario Amodei, tenía una propuesta controversial sobre el impacto de la IA en la sociedad y las masas de desempleados que podía provocar.

El desarrollador y directivo fue parte de OpenAI de 2016 a 2020 y en el artículo biográfico se revela que su idea para calmar a los desempleados y evitar que se generaran disturbios que impactaran a nivel político era tenerlos inmersos en los videojuegos. De esta forma, los trabajadores se mantendrían entretenidos en el gaming y no tendrían las condiciones necesarias para asimilar su realidad laboral y la debacle del trabajo tradicional por culpa de la IA.

Al hacerse pública esta perspectiva distópica, se juntó con otros factores y en días recientes, incluyendo hoy, Anthropic sufrió una caída muy dura en la Bolsa de Valores al grado de que perdió casi todas las ganancias que obtuvo con su presentación en el mercado.

Anthropic's shares dropped below their $83 initial public offering price and were on course to erase close to $200 billion in market value, a striking reversal just days after the Claude developer's record-breaking Nasdaq debut https://t.co/SbyzYqSxND pic.twitter.com/7gvmSDJ55b — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Dario Amodei y Anthropic tuvieron mala suerte en su debut bursátil; algunos pronostican quiebra para 2030

El ascenso de la IA y la respuesta de las compañías a esta joven tecnología preocupa en distintos sectores laborales, en especial por el tipo de opiniones de los directivos, como Sam Altman de OpenAI quien condenó a los usuarios comunes de PC por tener mucha RAM en sus equipos y desaprovecharla cuando podría servir para los centros de datos.

En el caso de Dario Amodei y Anthropic, las polémicas opiniones sobre el futuro de los trabajadores y la intención de tenerlos sometidos con gaming jugaron en contra de la percepción que existe sobre la empresa.

A la par, tuvo lugar el regreso de Jensen Huang, cofundador y director de NVIDIA, hecho que calmó al sector bursátil tras la polémica sobre sus relaciones extramaritales.

Dada la fuerte caída que tuvo en la Bolsa de Valores, algunos especialistas anticipan que Anthropic podría no sobrevivir a sus propias expectativas y quebraría, a más tardar, en 2030.

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