LO QUE DEBES SABER:

John Romero, cocreador de DOOM , recordó cómo el videojuego fue señalado injustamente como una de las causas de la masacre de Columbine en 1999

Los medios de comunicación responsabilizaron al juego y a sus desarrolladores, id Software, por su contenido violento y su supuesta influencia en los atacantes

Romero rechazó culpar a los videojuegos, la música heavy metal o el entretenimiento por actos de violencia, y señaló que existen factores personales y sociales mucho más complejos detrás de estas tragedias

John Romero, cocreador de DOOM, recuerda el tiroteo de Columbine y la persecución que hubo contra id Software

De entre todos los tiroteos que tienen lugar en Estados Unidos desde hace décadas, hay algunos que marcaron la historia, como el de la preparatoria de Columbine ocurrido el 20 de abril de 1999.

La tragedia, con un trasfondo familiar y social, se convirtió en un show mediático y de inmediato se culpó a la música de artistas como Marilyn Manson y a los videojuegos, específicamente a DOOM.

Ambos lucían como los chivos expiatorios ideales para distraer la atención y recientemente John Romero, cocreador de la icónica franquicia, recordó ese oscuro episodio.

Durante una entrevista con FRVR, el creativo aseguró que, tras el tiroteo, id Software se convirtió en uno de los chivos expiatorios, pues los medios insistían en que Eric Harris y Dylan Klebold eran fans de DOOM y había una conexión entre la violencia que veían en el videojuego y la que ejercieron en la vida real.

En ese entonces, DOOM lucía como el objetivo perfecto pues su concepto incluía disparos, gore, heavy metal y símbolos demoniacos. Esto dio pie a una persecución contra los desarrolladores de id Software y al respecto, John Romero declaró:

“Pensamos que simplemente éramos personas sensatas. No hicimos nada malo porque jugamos Dungeons & Dragons. No hicimos nada malo porque escuchamos heavy metal. Estoy creando juegos increíbles. No hago nada fuera del trabajo, porque estoy haciendo estos juegos o jugando. Así que tenía sentido que, si alguien hacía algo así, no fuera el videojuego. Era otra cosa”.

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A 27 años de la tragedia, el cocreador de DOOM reflexiona sobre las causas reales

La tragedia de Columbine es un punto importante en la historia de la cultura pop y el entretenimiento en EUA. Algunos consideraron que los excesos en que cayeron productos de cine, TV, música y videojuegos influían de alguna manera en el comportamiento de los jóvenes.

A raíz del tiroteo, el contenido explícito comenzó a ser mal visto con mayor intensidad por algunos sectores conservadores. La generación MTV de los 90 comenzaba a diluirse con este suceso en una espiral que terminó con los atentados del 9/11.

John Romero, cocreador de DOOM

Sin embargo, el paso del tiempo y las investigaciones desvelaron el hecho desde la objetividad. Al respecto, John Romero señaló:

“Tenía que ver con su vida en casa o su cerebro, su equilibrio químico o su composición o lo que fuera. Quizá eran víctima de bullying. Quiero decir, la gente tiene muchas cosas entre manos. Así que para mí era evidente que no era DOOM. No culpes al videojuego, ni al heavy metal, ni a los cómics, ni a D&D. No culpes a ninguno de ellos. Es otra cosa”.

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