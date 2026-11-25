Lo que debes saber:

Paramount Pictures prepara nuevos anuncios relacionados con Sonic the Hedgehog 4, lo que ha generado entusiasmo entre los seguidores del erizo azul

La compañía está invitando a los fans a registrarse en el boletín Paramount Insider para tener la oportunidad de ver el primer trailer de la película antes de su estreno público

Esta iniciativa busca acercar al público a la producción y mantenerlo informado sobre los avances de la cinta y otras noticias relacionadas

Los seguidores de Sonic llevan tiempo esperando novedades sobre su siguiente aparición en la pantalla grande. Después de las aventuras que conquistaron a los fans en entregas anteriores, la franquicia se prepara para regresar con una nueva película que promete mantener vivo el interés por sus personajes.

Aunque todavía hay muchas incógnitas sobre la historia y los rostros que acompañarán al protagonista, la conversación alrededor del proyecto comienza a tomar fuerza.

De hecho, los aficionados ya tienen motivos para estar pendientes de los próximos movimientos de Paramount Pictures, pues la compañía prepara el terreno para uno de los anuncios que más interés despiertan entre el público.

Nueva película de Sonic llegará en diciembre de 2028 (imagen: Paramount Pictures)

Paramount quiere que los fans sean los primeros en ver el avance de Sonic 4

A través de una invitación publicada reciente, Paramount Pictures animó a los seguidores de Sonic a registrarse en su boletín Paramount Insider. ¿La razón? Quienes se suscriban podrían tener la oportunidad de ser los primeros en ver el avance de Sonic the Hedgehog 4 cuando haga su debut.

La iniciativa busca reunir a los interesados en la próxima producción y mantenerlos al tanto de las novedades relacionadas con la película. No obstante, la compañía no ha revelado cuándo publicará el primer avance ni ha compartido detalles sobre su contenido, pero la invitación ya provocó que los fans estén más atentos a cualquier anuncio.

Para participar, basta con ingresar al sitio oficial de la película, proporcionar la fecha de nacimiento y una dirección de correo electrónico. El registro es sencillo y quienes decidan suscribirse también podrán cancelar su participación en cualquier momento si dejan de estar interesados en recibir información.

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¿Cuándo llegará Sonic the Hedgehog 4 a los cines?

La cuarta película del erizo azul tiene programado su estreno para el 19 de marzo, por lo que todavía queda camino por recorrer antes de que los espectadores puedan disfrutarla en las salas de cine.

La posibilidad de ver el primer avance antes que el resto del público es un incentivo interesante para quienes siguen de cerca la franquicia. Además, el anuncio podría ser una señal de que Paramount comenzará a intensificar la promoción de la producción muy pronto.

Por ahora, no queda más que esperar a que el estudio comparta información sobre el esperado video y te informaremos sobre cualquier novedad al respecto.

¿Te registrarás en Paramount Insider para intentar ver el trailer antes que otros fans? ¿Qué esperas descubrir en el primer avance de Sonic the Hedgehog 4? Cuéntanos en los comentarios.

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