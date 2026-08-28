Kingdom Hearts 4 continúa aumentando las expectativas de los fans después de su reciente aparición en D23 2026. El nuevo trailer permitió conocer más detalles del proyecto y confirmó una de sus grandes sorpresas: el mundo de Coco tendrá presencia en la aventura.

Sin embargo, el apartado visual del juego también está dando de qué hablar. De acuerdo con Yasushi Yasue, codirector del proyecto, una persona relacionada con Pixar quedó especialmente impresionada con el trabajo realizado por el equipo de desarrollo.

Un animador de Pixar quedó sorprendido con Kingdom Hearts 4

Durante una entrevista con Famitsu, Yasue explicó que el equipo ha trabajado de forma muy detallada para elevar la calidad visual de Kingdom Hearts 4.

El desarrollador destacó que pequeños cambios en los modelos pueden modificar considerablemente su apariencia. La iluminación, el ángulo de la cámara e incluso detalles del rostro reciben revisiones constantes durante el desarrollo.

Según Yasue, este nivel de atención también llamó la atención de un animador de Pixar, quien hizo un comentario bastante contundente sobre el resultado:

“No existe otro juego que se acerque tanto a una película”.

La declaración representa un enorme elogio para un proyecto que precisamente busca acercarse cada vez más a una experiencia cinematográfica.

Square Enix quiere que el juego luzca cada vez más espectacular

Yasue aseguró que el trabajo del equipo ha permitido que la calidad de Kingdom Hearts 4 aumente considerablemente. Incluso, el codirector considera que los jugadores pudieron apreciar ese esfuerzo al observar el nuevo trailer.

Tetsuya Nomura también explicó que el apartado visual recibe revisiones extremadamente minuciosas. Incluso detalles muy pequeños en los ojos de los personajes pueden provocar ajustes antes de que una escena quede lista.

La buena noticia para quienes llevan años esperando el RPG es que el proyecto avanza a buen ritmo y Square Enix confirmó que Kingdom Hearts 4 llegará durante la segunda mitad de 2027, sin retrasos.

Te recordamos que el título estará disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

¿Crees que Kingdom Hearts 4 conseguirá convertirse en uno de los juegos visualmente más impresionantes de su generación? ¿Te gustaría que Square Enix mostrara más gameplay antes de su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

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