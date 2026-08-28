Si estabas esperando una buena oportunidad para ampliar tu biblioteca digital, Nintendo acaba de poner en marcha una nueva promoción en su tienda. La compañía prepara descuentos para varios títulos destacados de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

La llamada Oferta de juegos exitosos reúne una selección bastante variada. Además, esta vez el protagonismo está principalmente en producciones de terceros, así que hay opciones interesantes para distintos gustos.

Hay descuentos de hasta 80% en juegos seleccionados

La promoción ya está disponible y contempla juegos que van desde grandes producciones hasta propuestas independientes. Entre los títulos que destacan aparecen Persona 3 Reload en $605.40 MXN, Red Dead Redemption en $499.50 MXN y Marvel Cosmic Invasion en $358.15 MXN.

También hay varios juegos con versiones especiales para la nueva consola. Esto incluye Dave the Diver – Nintendo Switch 2 Edition y Another Crab’s Treasure – Nintendo Switch 2 Edition.

Algunas ofertas representan nuevos precios mínimos históricos para algunos juegos y será mejor que aproveches. Aquí te dejamos la lista de los juegos participantes para Nintendo Switch 2 en esta promoción:

1000xResist – Nintendo Switch 2 Edition

Another Crab’s Treasure – Nintendo Switch 2 Edition

Darwin’s Paradox

Dave the Diver – Nintendo Switch 2 Edition

Marvel Cosmic Invasion

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Deluxe Edition

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Premium Deluxe Edition

Persona 3 Reload

Persona 3 Reload Digital Premium Edition

Possessor(s)

Reanimal

Red Dead Redemption: Nintendo Switch 2 Edition

Resident Evil Requiem Deluxe Edition

Scott Pilgrim EX

Skate Story

Split Fiction

Starsand Island

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition

Tales of Arise – Premium Upgrade Pack

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 30th Anniversary Edition

WWE 2K26 King of Kings Edition

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties Deluxe Edition

El primer Nintendo Switch también ofrece varios juegos a buen precio, entre los que destacan Assassin’s Creed: The Rebel Collection, Digimon World: Next Order, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Persona Collection y The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, entre otros.

The Blockbuster Sale is here! Save on select top-rated digital Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch games, now through Sept 9 at 11:59pm PT.



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¿Cuándo termina la nueva oferta de la eShop?

La Oferta de juegos exitosos estará disponible hasta el 9 de septiembre. En otras palabras, los jugadores tendrán poco más de 2 semanas para aprovechar las promociones.

Así que será mejor que revises la selección y aumentes tu biblioteca en las consolas híbridas antes de que sea muy tarde.

¿Hay algún juego de esta promoción que piensas comprar? ¿Qué otro título te gustaría ver con descuento? Cuéntanos en los comentarios.

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