El regreso de Call of Duty a una consola Nintendo está cada vez más cerca. Antes de su lanzamiento, los jugadores de Nintendo Switch 2 tendrán una oportunidad ideal para descubrir qué ofrece la nueva entrega de la saga.

La Beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4 comenzará en unas horas y estará disponible para todos los usuarios. Además, ya es posible descargarla por adelantado desde la eShop con un peso de 38.8 GB.

¿Cuándo comienza la Beta y qué necesitas?

La prueba iniciará el 28 de agosto a las 11:00 AM y terminará el 1 de septiembre a las 11:00 AM, hora del centro de México.

Lo mejor es que esta Beta abierta no requiere reservar Call of Duty: Modern Warfare 4 ni conseguir un código. Basta con tener un Nintendo Switch 2, conexión a Internet, una cuenta de Activision y una suscripción a Nintendo Switch Online para los modos multijugador.

La precarga está disponible desde el pasado 26 de agosto y todos los interesados ya pueden comenzar a descargarla para que todo esté listo desde el primer minuto de la prueba.

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Pre-load the beta on your Nintendo Switch 2 today: https://t.co/vIDJVrjiEM — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 26, 2026

Campaña, multijugador y Warzone estarán disponibles

La Beta tendrá bastante más contenido que una simple demostración del multijugador. Por primera vez en una prueba de Call of Duty, los jugadores podrán probar una misión de campaña.

Se trata de “Entrenched”, una misión con un ataque a gran escala para impedir que una instalación nuclear caiga en manos enemigas.

También habrá partidas multijugador con mapas y modos 6v6, además de Ground War: Combat Outpost y Kill Block. A esto se suma Zodiac Resurgence, el nuevo mapa para el modo Resurgence de Call of Duty: Warzone.

En Nintendo Switch 2, la Beta también permitirá probar controles con el Joy-Con 2 como mouse y controles giroscópicos.

¿A qué resolución y rendimiento funcionará?

Uno de los detalles más comentados antes de la Beta es el rendimiento. La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 en Nintendo Switch 2 funcionará a 30 fps, mientras que el multijugador alcanzará 60 fps.

También se reveló que la versión completa ocupará aproximadamente 84.9 GB en Nintendo Switch 2. Es una descarga considerable para la consola y conviene tener espacio disponible antes del lanzamiento.

Por si fuera poco, quienes jueguen la Beta podrán conseguir recompensas que estarán disponibles en la versión completa del título al utilizar la misma cuenta de Activision.

Call of Duty: Modern Warfare 4 llegará a todas las consolas modernas y PC el próximo 23 de octubre.

¿Vas a probar la Beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 en Nintendo Switch 2? ¿Qué te interesa más, la campaña o el multijugador? Cuéntanos en los comentarios.

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