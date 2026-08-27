Silent Hill pasó años en el encierro. Por un lado, la icónica franquicia de terror perdió el rumbo y el hecho de no ser un portento de ventas jugó en contra. Por el otro, Konami decidió en su momento apartarse del negocio de los videojuegos.

Sin embargo, en años recientes la saga de horror resurgió de entre las cenizas y ya cuenta con buenos lanzamientos como un remake, una entrega original y en los próximos días debutará una historia con una perspectiva diferente, Silent Hill: Townfall.

La franquicia tiene futuro, pero un detalle encendió las alarmas pues los planes de lanzamiento serían similares a los que la IP experimentó en el pasado.

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Konami quiere que Silent Hill sea una franquicia con lanzamientos anuales

Durante una entrevista con GamesRadar, Motoi Okamoto, productor de Silent Hill, reveló que uno de los objetivos de Konami es tener lanzamientos anuales de la franquicia.

Para que esto sea posible, se necesitan muchos juegos en desarrollo y fue ahí que el creativo anunció que la IP tiene varios proyectos en marcha que no han sido anunciados.

Hasta ahora, se sabe que hay un remake del primer juego en desarrollo por parte de Bloober Team, quienes hicieron el remake de Silent Hill 2.

Al respecto, el productor señaló:

“Nuestro objetivo es, con suerte, tener un lanzamiento anual de nuevos juegos. Todavía hay muchos proyectos en desarrollo y títulos no anunciados. Así que, obviamente, no podemos entrar en detalles. Pero todavía hay muchos proyectos que estamos explorando y trabajando en este momento.

Nos gustaría informar a los jugadores que tenemos más experiencias en marcha y muchas propuestas que, creemos, podrán ofrecer sorpresas positivas para los fans".

Konami ya dio ese paso hacia Japón con Silent Hill f

¿Los lanzamientos anuales serían positivos para Silent Hill?

La mención a los lanzamientos anuales es polémica en sí misma para cualquier videojuego que no sea deportivo o que esté de moda.

En el caso de Silent Hill es tema controversial, pues de 1999 con el primer juego, hasta 2012 con Silent Hill: Downpour, la franquicia lanzó un juego principal, spin-off u otro tipo de contenido casi cada año.

Los fans consideran que esto llevó a un degaste de la saga y terminó con lanzamientos polémicos que sellaron su destino en los años por venir.

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