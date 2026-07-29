Dragon Age es una de las franquicias más importantes de BioWare y en su momento, junto con Mass Effect, redefinió los juegos de rol en Occidente. Hoy, la realidad es diferente para el estudio, pero siempre está el recuerdo y algunos piensan que es momento de una colección remasterizada.

Nada extraño, pues ya sucedió con Mass Effect y los resultados fueron buenos. Sin embargo, en el caso de la IP de fantasía hay detalles que lo hacen improbable.

Recientemente, uno de los productores reveló que ese fue el deseo del estudio en algún tiempo, pero no sucedió y es improbable que alguien en EA se anime a hacerlo.

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¿Esperas una trilogía remasterizada de Dragon Age? Esto dice el productor de la franquicia

Durante una entrevista con FRVR (vía VGC), Mark Darrah, productor de Dragon Age y quien pasó 23 años en BioWare, habló sobre la posibilidad de que se realice una trilogía remasterizada como sucedió con Mass Effect.

Al respecto, el creativo señaló que no es una idea nueva, pues en algún momento los responsables de la IP, él incluido, pensaron en eso, pero el plan no se concretó:

"Creo que te refieres a la Champion Edition. Ese siempre fue mi plan, hacer una Trilogía de Campeones. Convertir esto retroactivamente en 3 juegos con 3 figuras importantes diferentes, agruparlas, reunirlas, y convertirlo retroactivamente en una trilogía“.

¿El problema? El motor gráfico y no hay nadie en BioWare que sepa trabajar con él

Posteriormente, el creativo mencionó que la idea enfrentaría un problema importante: los motores gráficos. Las 2 primeras entregas se realizaron con versiones de Aurora Engine, mientras que la tercera se hizo con Frostbite, el motor de EA.

El tiempo pasó y los creativos que saben trabajar con el motor Aurora dejaron BioWare. Es por eso que Mark Darrah piensa que es casi imposible que haya una trilogía de Dragon Age, a diferencia de Mass Effect que se hizo en su totalidad en Unreal Engine:

“Básicamente ya no hay nadie en BioWare que entienda el motor Aurora. Ya no hay nadie fuera de BioWare que entienda el motor Aurora. Así que, a diferencia de Mass Effect, que es Unreal, no hay empresas que puedan ayudarte“.

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