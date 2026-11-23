LO QUE DEBES SABER:

Gears of War: E-Day fue el segundo juego más vendido de Estados Unidos durante octubre

El resultado refuerza la estrategia de XBOX de apostar por exclusivos, pues el juego logró buenas ventas sin llegar a PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare 4 fue el juego más vendido del mes en Estados Unidos, pero quedó fuera del top 10 de los títulos más vendidos de 2026

Su desempeño estaría relacionado con la ausencia de versiones para PS4 y Xbox One, consolas que todavía cuentan con una importante base de usuarios

Los resultados muestran un panorama distinto para XBOX, con el éxito de Gears of War: E-Day y los desafíos comerciales de Call of Duty: Modern Warfare 4

XBOX vive momentos de cambio (otra vez), pero los resultados lucen con mayor relevancia en la administración de Asha Sharma. El regreso a la estrategia de los exclusivos generó dudas, pero Gears of War: E-Day tiene triunfos qué presumir.

El título de The Coalition tuvo una excelente posición en la lista de los juegos más vendidos de uno de los mercados más importantes del mundo.

Sin embargo, la otra cara de la moneda la muestra una de las franquicias top por las que pagó, entre otras, más de $60 mil millones de dólares hace años: Call of Duty.

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Gears of War: E-Day saca la casta por XBOX y fue el segundo juego más vendido de Estados Unidos durante octubre

El lanzamiento exclusivo de Gears of War: E-Day generó altas expectativas pues se trata de una de las franquicias más importantes de XBOX, pero también fue un cambio de estrategia muy importante al estar disponible para consolas únicamente en XBOX Series X|S.

De acuerdo con el reciente reporte de ventas de Circana correspondiente con octubre de este año (vía Mat Piscatella en BlueSky), Gears of War: E-Day fue el segundo juego más vendido del mes en EUA, uno de los mercados más grandes, pero también la casa de Microsoft y XBOX.

Aunque no se revelan cifras, el hecho de que el título de The Coalition destacara en el top de ventas confirma que la decisión de XBOX fue acertada y, al menos en este caso, no necesitaría de PlayStation para tener un producto exitoso.

Call of Duty: Modern Warfare 4 lidera el top, pero se queda corto en una meta muy importante

Otra de las franquicias de XBOX, adquirida como parte del trato con Activision, es Call of Duty y en años recientes la saga ha entrado en un bache con resultados a los que no está acostumbrada.

En este caso, la entrega más reciente, Call of Duty: Modern Warfare 4, muestra las 2 caras de la moneda. Por un lado, fue el título más vendido de EUA durante el mes pasado, algo común con cada lanzamiento anual y más al considerar que se trata de un juego multiplataforma.

Sin embargo, la reciente entrega de la franquicia no alcanzó un puesto en el top 10 de los juegos más vendidos en lo que va de 2026, algo inusual de acuerdo con los estándares de ventas que maneja año con año y que se comprueban con las posiciones que tiene en las listas de ventas.

Al respecto, se atribuye la caída a la decisión de que la entrega de este año fuera la primera en no salir en sistemas de pasada generación com PS4 y XBOX One. Por muchos años, Call of Duty mantuvo un buen ritmo de ventas debido a su disponibilidad en ambas consolas. En el lanzamiento de este año no fue así.

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