Pase lo que pase, el nombre de Hideo Kojima estará ligado a Metal Gear para siempre, pero eso no significa que no haya presente y futuro para la franquicia tras la ruptura entre el creativo y Konami en 2015.

Ya hay juegos de la saga sin él. Metal Gear Survive que se construyó con los restos de The Phantom Pain y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de la tercera entrega.

Sin embargo, hay un sector de fans que desean algo nuevo, una nueva historia en este universo de espionaje, drama y acción y una de las voces autorizadas pata hablar de ello considera que Konami debe dar a los seguidores lo que piden, aunque aclara que no participará en el proyecto.

NO TE LO PIERDAS: Sony hará una película de Metal Gear Solid con los directores de Final Destination Bloodlines. ¿Qué pasó con el proyecto de Jordan Vogt-Roberts con Oscar Isaac como Snake?

Akio Otsuka está de acuerdo con una nueva entrega de Metal Gear Solid sin Hideo Kojima

Los fans de Metal Gear conocen y admiran a David Hayter, pero los más clavados hacen lo mismo con Akio Otsuka, actor que interpretó a Solid Snake, Naked Snake, Big Boss y Venom Snake a lo largo de los años y las entregas.

Durante una entrevista con la publicación japonesa Bunshun (vía VGC), el actor de voz japonés habló sobre la posibilidad de que haya una nueva entrega de la saga sin Hideo Kojima.

De acuerdo con el actor, el paso del tiempo cambia la perspectiva y ahora que Hideo Kojima tiene su propia compañía y trabaja en sus proyectos, podría ser momento de que Konami aproveche el renovado interés que hay por Metal Gear para desarrollar una nueva entrega, algo extraño ya que se considera una obra de autor:

“De verdad lo creo. Hay fans de Metal Gear en todo el mundo esperando un nuevo juego con mucho entusiasmo. Así que deberían hacer un juego más para ellos. Pensé, ya que Hideo Kojima está haciendo su propio negocio con Death Stranding, ¿por qué no?“.

Akio Otsuka, el Solid Snake, Naked Snake, Big Boss y Venom Snake japonés

El actor de voz japonés de Solid Snake reafirma su promesa de no participar en una nueva entrega

En caso de que Konami decida hacer un nuevo juego de Metal Gear Solid, los fans de Akio Otsuka esperarían su participación en el proyecto, pero no sería así.

El actor señaló hace años, tras la ruptura entre Kojima y Konami, que no interpretaría más a los personajes de la franquicia si el creativo japonés no era el director.

En la reciente entrevista, Akio Otsuka recordó lo dicho y lo reafirmó:

“Básicamente, nuestro trabajo como actores de doblaje es hacer lo que nos piden. Sin embargo, en lo que respecta a la serie Metal Gear, es algo que creó Hideo Kojima, y me enorgullece haber sido parte de ello. Por eso dije que no quiero hacer ningún Metal Gear que no lo involucre. Ahora que lo he dicho, no puedo echarme atrás”.

ENTÉRATE: El segundo juego de Metal Gear Solid sin Hideo Kojima es un éxito y ya vendió 2 millones de copias

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente