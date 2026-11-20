Lo que debes saber:

La Epic Games Store está regalando Mark of the Deep, un juego que estará disponible gratis hasta el 26 de noviembre a las 10:00 AM (hora del centro de México)

Mark of the Deep es una aventura de acción que combina exploración, combates y una historia con temática de piratas

Los jugadores controlarán a Marcus Ramsey, un pirata que queda atrapado en una misteriosa isla después de un naufragio. Su objetivo será encontrar a los integrantes de su tripulación y descubrir los secretos del lugar

La Epic Games Store tiene una nueva promoción para quienes disfrutan las aventuras de acción y los desafíos importantes, y que no quieren desembolsar todo lo que tienen.

En esta ocasión, la plataforma está regalando un título independiente que combina exploración, combates exigentes y una historia de piratas con elementos sobrenaturales.

Nos referimos a Mark of the Deep, una aventura que combina elementos de metroidvania y que mantiene un estilo soulslike para los que buscan un buen reto.

Explora una isla maldita y encuentra a tu tripulación

En Mark of the Deep tomarás el control de Marcus Ramsey, mejor conocido como Rookie, un pirata que termina atrapado en una isla misteriosa después de que su embarcación, la Sirena Furiosa, naufraga. Ahora tendrás que recorrer diferentes regiones de este territorio para encontrar a los integrantes de tu tripulación y descubrir qué secretos esconde.

La aventura pedirá que aprenda a enfrentar a tus amigos, y también a explorar cuidadosamente los escenarios para encontrar nuevos caminos y descubrir zonas que antes no podías visitar.

Cabe mencionar que la isla está habitada por numerosas amenazas, entre ellas monstruos, muertos vivientes y cultistas. En total, tendrás que enfrentarte a más de 60 tipos de enemigos y 16 jefes que pondrán a prueba tus habilidades durante los combates.

Desbloquea habilidades y reúne nuevos aliados

Una de las características principales del juego es el sistema de Marcas. Como nuevo Guardián de las Marcas, Rookie podrá desbloquear habilidades especiales que modificarán su manera de combatir y explorar. También encontrarás nuevas armas para mejorar tus capacidades y superar los peligros de la isla.

Un punto importante, es que no estarás completamente solo durante esta aventura, ya que conocerás a otros piratas, algunas criaturas y diferentes personajes que también quedaron atrapados en este territorio.

Tus decisiones también tendrán consecuencias. La corrupción afecta a quienes te rodean, incluidos tus aliados, por lo que tendrás que ayudarlos mediante misiones y tomar decisiones complicadas. Estas acciones influirán en el desarrollo de la historia y permitirán descubrir diferentes finales.

¿Hasta cuándo puedes conseguirlo gratis?

Mark of the Deep estará disponible gratis en la Epic Games Store hasta el 26 de noviembre a las 10:00 AM, hora del centro de México.

Si disfrutas los juegos de exploración, los combates desafiantes y las aventuras con temática pirata, esta es una buena oportunidad para agregarlo a tu biblioteca sin gastar un solo peso.

¿Te animarás a explorar la isla maldita de Mark of the Deep? ¿Qué otro juego de aventura te gustaría que la Epic Games Store regalara próximamente? Cuéntanos en los comentarios.

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