Hace más de 10 años no imaginábamos un futuro para Metal Gear Solid. La ruptura entre Konami y Hideo Kojima parecía fatal para una franquicia de autor, pero henos aquí con un remake y la segunda parte de una colección. Esta nueva entrega es muy importante para la historia del gaming pues marca el lanzamiento, por primera vez, de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, como juego multiplataforma tras 18 años de encierro en el PlayStation 3. ¿Qué tal está el volumen 2 de una de la sagas más influyentes del gaming? Te cuento a continuación.

Guns of the Patriots, el juego que no debía existir

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots no existía en la mente de Hideo Kojima, de hecho el genio japonés había cerrado su historia con la franquicia en MGS 2: Sons of Liberty y no tenía planes para más entregas. La presión de Konami resultó en Snake Eater y la presión de los fans, al grado de incluir amenazas de muerte, llevó a Guns of the Patriots.

Old Snake en camino hacia el final

Para bien y para mal, esta entrega se desarrolló con pleno enfoque en el complejo procesador CELL de PS3. No hubo acuerdo de exclusividad, la consola heredaría el buen momento del PS2 y Kojima Productions quería que su portento de gaming y cinematografía estuviera en esa consola. En junio de 2008, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots vio la luz como un hito que demostraba el poder de la consola de Sony, pero también como el único momento en que Kojima pudo dar rienda suelta a su sueño frustrado de ser director de cine con un concepto que combinaba porciones de jugabilidad del más alto nivel con secuencias en video que profundizaban en la historia.

18 años pasaron de eso y por obvias razones, nadie quiso meterse en problemas con un juego que se diseñó para una de las piezas de hardware más complicadas de la historia. Sin embargo, la ambición mueve montañas y ya que Konami está de regreso en el negocio de los videojuegos y que la saga tiene buenos números en años recientes, se dio la oportunidad de invertir para hacer el esperado port que en unos días llegará a PS5, XBOX Series X|S, Switch, Switch 2 y PC… sí, el futuro es increíble y el trabajo tan bueno que la primera híbrida de Nintendo correrá este juego.

La despedida del héroe

Volumen 2: no se trata de cambiar el mundo, sino de hacer lo mejor de nuestra parte para dejarlo tal como es

No ahondaré en la historia y elementos de Guns of the Patriots, si en 18 años no lo jugaste, seguro sabes de él o hasta lo viste en un video de YouTube. Fue un juegazo y lo sigue siendo hasta hoy, así que la intención de esta reseña es mostrar qué tal lo hizo Konami y si la colección cumple con lo que esperan los fans.

A diferencia de las primeras entregas de la saga Solid, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots permitió que Kojima mostrará el conflicto a gran escala. La guerra entre Big Boss y Zero llegó a un punto en que no hubo marcha atrás y la economía del mundo se estableció, explícitamente, como economía de guerra gracias a la proliferación de armadas privadas. Lo bélico determina la paz y lo financiero, los Patriotas lo controlan todo, incluso al más básico de los soldados. Solid Snake, el héroe de Shadow Moses, envejece prematuramente a causa del FoxDie, mientras persigue a Liquid Snake (quien tiene pleno control de Revolver Ocelot) para poner fin a la era de los mercenarios y acabar con el pecado que heredó de su padre.

Junio de 2008 - agosto de 2026

Esta entrega llevó el espionaje y la táctica a otro nivel con el traje Octocamo con el que Solid Snake adopta el color y diseño de las superficies, así como la psique que tiene que ver con el desgaste del personaje con cada acción que realiza, incluso matar una y otra vez impacta en su mente.

¡Basta! Eso es todo lo que diré del juego en sí.

El port de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots en METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 es un logro en toda la extensión de la palabra. Lo jugué en un PS5 base y luce mejor que nunca gracias al cuidado que se puso en el apartado visual para hacer las mejoras pertinentes sin arruinar el estilo de arte original.

La última aventura de Solid Snake es una experiencia melancólica, triste, pues se trata de un camino hacia una conclusión inevitable, pero no en términos de historia, sino de la vida misma tal como la conocemos. El port no escatimó en procurar que ese sentimiento no se perdiera y la palidez de los colores se muestra en su mejor versión mientras contrasta con los personajes maduros, viejos y cansados que están por llegar al final de una vida que simplemente no eligieron.

El juego original se pensó para 720p y 30 cuadros por segunda. En ese entonces la caída de fotogramas era evidente en escenas con mucha acción. Eso quedó en el pasado, ahora Metal Gear Solid 4 está en alta definición, 4K si cuentas con la pantalla adecuada, y corre a 60 cuadros por segundo sin ningún problema. Esto mantiene la experiencia de juego en el alto nivel que la conocemos.

Un par de viejos conocidos

Es aquí donde encontramos un punto que podría ser polémico, o tal vez no y solo exagero. Guns of the Patriots es un juego de 2008 y esto se mantiene tal cual respecto a la jugabilidad. Digamos que fue la correcta evolución de los movimientos y controles de Snake Eater, pero está muy por debajo de lo que experimentamos con The Phantom Pain. Konami fue claro al señalar que esto es un port, ni siquiera una remasterización y mucho menos un remake, hay respeto absoluto por el juego original, pero de acuerdo con nuestra experiencia bastarán un par de horas para que te familiarices con los controles y los movimientos de Solid Snake.

La atención al detalle es impresionante y resalta el estilo de arte del juego original en manos de Yoji Shinkawa. A diferencia de los primeros 3 juegos, MGS 4 representó el concepto de la guerra del futuro y ya que el PS3 era la primera consola HD de Sony, el artista se enfocó en un estilo detallado por encima de lo abstracto. Según mi perspectiva, el port cumple con eso pues no hay algún personaje, enemigo o escenario que se vea extraño o mal después de pasar por el proceso de mejora.

Misma situación para la banda sonora y los efectos de audio. La obra de Harry Gregson-Williams y Nobuko Toda sigue enchinando la piel, mientras el apartado sonoro nos lleva en ese viaje entre el presente y el pasado con los famosos flashbacks de MGS y MGS 2. Este juego fue, originalmente, una despedida de una historia que se contó en 10 años, por eso ese sentido melancólico y a veces lúgubre en su diseño audiovisual.

Si hay algo que criticar, es que no se incluye el componente en línea, Metal Gear Online, algo que desde mi punto de vista podía hacerse para cumplir con el deseo de los fans. Es una ausencia que pesa de cierta forma, porque en su momento fue un juego en línea que se volvió de culto. Fuera de eso, el port de Guns of the Patriots cumple con su cometido y recuerda por qué tuvo los elogios, premios, reconocimiento y respeto de los fans y de la industria hace 18 años.

Una historia que se contó a lo largo de 10 años

Esto es Outer Heaven…

Queda claro cuál es la joya dela corona, pero METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 también incluye Metal Gear Solid: Peace Walker y Metal Gear Solid: Ghost Babel.

En este parte no hay mucho que decir. En el primer caso, se trata del juego original de PSP, pero en su versión de la colección Legacy HD que se lanzó en PS3 y XBOX 360. Básicamente, se trata de un copia y pega, con mejoras puntuales en las ya de por sí excelentes secuencias de historia hechas con dibujo a mano y que capturan a la perfección el drama de Snake antes de aceptar el nombre clave que le dio el gobierno: Big Boss. Para todo fan de la franquicia, este es un punto de ruptura que marca los eventos a futuro.

Snake antes de aceptar que es Big Boss

En caso de que sea tu primera vez, debes tomar en cuenta que se trata de un juego cuyo diseño, mecánicas y concepto se crearon para una plataforma portátil. No es un Metal Gear tradicional y se pensó para jugar por parte, no en una sola sentada. Decenas de niveles, un sistema de progresión tipo RPG, y una experiencia de gestión militar donde estás a cargo de la Mother Base, esa misma que se vino abajo en Ground Zeroes. Si sabes acercarte a Peace Walker y lo entiendes como un juego que era para una portátil, confirmarás que es un juegazo que resiste al paso del tiempo.

La buena noticia en este caso es que sí incluyen modos en línea. Cooperativo para jugar todas las misiones con hasta 4 jugadores y competitivo para hasta 6 usuarios. Lamentablemente, no hay cross-play.

La historia contada a través de los dibujos, una expresión artística hermosa

Por otra parte, Konami cierra esta colección con Metal Gear Solid: Ghost Babel, port del juego original de Game Boy Color que debutó en el 2000 y que cuenta una historia en una línea del tiempo que sigue los eventos de los primeros 2 juegos de MSX. La adaptación se sostiene por sí sola, cuenta con los filtros adecuados para los entusiastas de lo retro y tiene valor histórico.

Una curiosidad histórica

Ahora bien, desde una perspectiva amplia, METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 muestra sus pros y contras. El formato es el mismo que el del primer volumen, lo cual significa que de nueva cuenta todo el contenido de cada juego viene por separado y se instala como juego aparte en tu consola o PC. Otra vez toca entrar y salir de menús e incluso de juegos para disfrutar aquello que te interesa en ese momento. La misma situación de la primera colección, pero ni modo, es lo que hay y no tendremos todo el contenido en una sola interfaz.

Fuera de esto, hay mucho valor como pieza de colección. Guns of the Patriots y Peace Walker cuentan con sus respectivos libros maestros que dan cuenta de toda la historia de la franquicia con arte y descripciones detalladas, todo un trabajo enciclopédico. En el caso de Metal Gear Solid 4, se incluyó la Database, uno de los mejores archivos interactivos que se han hecho en la historia del gaming y la versión de Wikipedia de la saga.

MGS 4 Database

En memoria de un héroe, siempre leal a las llamas de la guerra

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2 cumple con su cometido, aunque adolece de lo mismo de la primera parte en cuanto a gestión y acceso al contenido. La atención se concentra en Guns of the Patriots, y es evidente que eso fue lo que más recursos consumió pues no se trata de un port sencillo. Sin embargo, basta con eso para darle una buena calificación y no dejar caer el ánimo ante las ausencias que bien podrían cubrirse en un tercer volumen. Mientras eso pasa, es momento de disfrutar un juego que pasó 18 años encerrado en una consola. ¡Larga vida a Metal Gear Solid y a la obra de Hideo Kojima!