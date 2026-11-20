Lo que debes saber:

Professor Layton and the New World of Steam llegará el próximo 10 de diciembre a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam

El juego será una continuación de la franquicia y estará ambientado 1 año después de los acontecimientos de Professor Layton and the Unwound Future

Los jugadores explorarán Steam Bison, una ciudad famosa por sus inventos impulsados por vapor, mientras resuelven diferentes misterios, entre ellos la aparición de un pistolero fantasma y una pandilla de zombies

Los fanáticos de Professor Layton tienen motivos para emocionarse, pues el regreso de uno de los detectives más queridos de los videojuegos está muy cerca. Su nueva aventura reunirá a personajes conocidos, varios misterios y una buena cantidad de acertijos para poner a prueba la inteligencia de los jugadores.

LEVEL-5 continúa preparando el lanzamiento de su nueva entrega, que marcará una nueva etapa para la franquicia después de varios años sin una aventura principal.

Ahora, sus responsables compartieron información adicional sobre la historia y las mecánicas que encontraremos durante el viaje, además de habilitar las preventas digitales en todas las versiones del título.

¿De qué tratará la nueva aventura de Professor Layton?

Professor Layton and the New World of Steam se desarrollará 1 año después de los acontecimientos de Professor Layton and the Unwound Future. Esta vez, la historia trasladará a los protagonistas a Estados Unidos, donde el Viejo Oeste quedó atrás y la tecnología comienza a transformar el país.

Todo comenzará cuando Luke envía una carta al profesor para invitarlo a Steam Bison, una ciudad conocida por sus inventos y sus sorprendentes avances gracias a la máquina de vapor. No obstante, el lugar también enfrenta situaciones bastante extrañas, como la aparición de un pistolero fantasma que secuestra a una heredera millonaria y una banda de zombies que amenaza a sus habitantes.

Por supuesto, Layton y Luke unirán fuerzas para investigar estos sucesos y descubrir qué se esconde detrás de ellos.

Tendrá más acertijos que cualquier otro juego de la franquicia

Uno de los principales atractivos será la enorme cantidad de rompecabezas que encontraremos durante la aventura. De acuerdo con LEVEL-5, esta entrega tendrá más acertijos que cualquier otro título de la serie. Resolverlos será indispensable para avanzar en la historia, explorar lugares y descubrir nuevos personajes.

Además, algunos desafíos permitirán mejorar las instalaciones de Steam Bison, por lo que los jugadores podrán contribuir al desarrollo de la ciudad.

También habrá acertijos diarios durante más de 1 año después del lanzamiento, una característica pensada para mantener el interés incluso después de terminar la campaña.

La aventura incluirá 3 minijuegos: Sir Steeps’s Cafe, donde tendremos que preparar bebidas a partir de conversaciones; Falcon and the Curious Egg, que permitirá transformar objetos mediante diferentes modos, y Go! Robo-Duck! Go!, un desafío de programación para superar obstáculos con un robot.

Otra característica interesante será la selección de idiomas independientes para voces y textos, lo que permitirá combinar diferentes opciones.

¿Cuándo debutará Professor Layton and the New World of Steam?

Las preventas digitales ya están disponibles en Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, después de su apertura previa en PlayStation 5 y PC. Quienes reserven recibirán como incentivo la banda sonora Layton Series Soundtrack Selection, que incluye 11 piezas musicales de la franquicia y estará disponible dentro del juego.

Professor Layton and the New World of Steam llegará el próximo 10 de diciembre a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC, a través de Steam.

¿Te emociona el regreso de Layton y Luke? ¿Qué te parecen los nuevos acertijos y minijuegos? Cuéntanos en los comentarios.

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