Lo que debes saber:

Xbox ofrecerá 3 juegos gratis como parte de Free Play Days, disponibles del 19 al 22 de noviembre

Para acceder a estas propuestas será necesario contar con una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential

Uno de ellos es Deadlink, un shooter en primera persona con ambientación cyberpunk y elementos roguelite

Xbox ofrece una nueva edición de los Free Play Days con una selección de videojuegos que apuesta por la acción, el humor y las experiencias multijugador.

Esta semana hay 3 propuestas bastante diferentes entre sí, pero todas tienen algo en común: ofrecen una buena oportunidad para descubrir aventuras que quizá no estaban en tu lista de pendientes.

Los juegos estarán disponibles desde hoy, jueves 19 de noviembre, hasta el domingo 22 de noviembre. Eso sí, hay un requisito importante: los 3 títulos necesitan una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential para disfrutarlos durante el periodo promocional.

¿Qué juegos puedes probar con Xbox Game Pass?

La primera propuesta es Deadlink, un shooter en primera persona con elementos roguelite y ambientación cyberpunk. Aquí controlarás un cuerpo de combate autónomo que deberá infiltrarse en diferentes instalaciones, desde barrios peligrosos y laboratorios hasta almacenes y edificios corporativos.

Tu objetivo será enfrentarte a las organizaciones más poderosas del mundo mediante un arsenal de armas letales. También podrás mejorar tus habilidades para superar enfrentamientos cada vez más complicados. Además, los escenarios tienen elementos destructibles que permiten convertir los combates en auténticos espectáculos de caos.

Otra alternativa es Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, un spin-off de Hypnospace Outlaw que recupera la estética de los shooters clásicos de los 90.

En esta aventura acompañarás a ZANE_ROCKS_14, quien convierte su proyecto adolescente en un videojuego lleno de armas extravagantes, violencia exagerada y enemigos listos para ser eliminados. Tu misión será acabar con el Psyko Sindikate en una experiencia que apuesta por la acción intensa y el humor.

Una fiesta de fantasmas para jugar con amigos

Finalmente, Polterguys: Possession Party ofrece una experiencia multijugador sobrenatural en la que pueden participar hasta 8 jugadores.

Aquí controlarás a un fantasma capaz de poseer objetos cotidianos para obtener habilidades especiales y utilizarlas contra tus rivales. Los participantes tendrán que sabotearse entre sí y aprovechar trampas y potenciadores para evitar que un monstruo furioso los atrape.

Sus escenarios están llenos de obstáculos y situaciones alocadas, por lo que cada partida puede convertirse en una competencia bastante impredecible.

¿Ya elegiste cuál de estos 3 juegos vas a probar durante los Free Play Days? ¿Prefieres la acción cyberpunk de Deadlink o el caos multijugador de Polterguys: Possession Party? Cuéntanos en los comentarios.

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