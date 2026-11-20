Lo que debes saber:

Wii debutó el 19 de noviembre de 2006 y alcanzó una enorme popularidad gracias a sus controles de movimiento y capacidad para atraer a jugadores habituales y personas ajenas a los videojuegos

Wii Sports fue muy exitoso, pero no aparece en el ranking de los juegos más vendidos porque formaba parte del paquete de lanzamiento de Wii

Wii Play reunió minijuegos que aprovechaban el Wii Remote para ofrecer experiencias sencillas y divertidas que podían disfrutarse en compañía; salió el 12 de febrero de 2007 y ocupó el primer lugar de ventas

Pocas consolas han conseguido llegar a tantos hogares como el Wii. Con una propuesta centrada en los controles por movimiento, Nintendo consiguió atraer tanto a los jugadores habituales como a personas que nunca habían tenido interés en los videojuegos. Su catálogo también fue clave para mantener ese éxito durante años y sigue siendo bien recordado 2 décadas después.

La consola debutó con experiencias que aprovechaban sus características particulares, pero también recibió entregas de franquicias importantes de la compañía japonesa.

Con motivo del 20.º aniversario de la plataforma, Circana compartió un ranking que muestra los grandes éxitos comerciales de esta generación en el mercado estadounidense. La lista incluye sagas muy conocidas y propuestas que aprovecharon el atractivo del Wii Remote.

Los 20 juegos de Wii más vendidos en Estados Unidos

La consola salió a la venta el 19 de noviembre de 2006 y tuvo varias joyitas que siguen en el corazón de la comunidad. Ahora, Circana dio a conocer el Top 20 completo:

Wii Play Mario Kart Wii New Super Mario Bros. Wii Wii Fit Wii Fit Plus Wii Sports Resort Super Smash Bros. Brawl Super Mario Galaxy Just Dance 2 Just Dance 3 Link’s Crossbow Training Mario Party 8 The Legend of Zelda: Twilight Princess Donkey Kong Country Returns LEGO Star Wars: The Complete Saga Just Dance 4 Super Mario Galaxy 2 Just Dance Guitar Hero III: Legends of Rock Carnival Games

Un detalle importante es que Wii Sports no aparece en la clasificación porque no se contabiliza como una venta independiente. Aunque fue uno de los títulos más representativos de la consola y tuvo un éxito comercial enorme, se distribuyó como parte del paquete de lanzamiento de Wii en Estados Unidos.

¿Qué ofrecieron los 3 primeros lugares?

El primer puesto pertenece a Wii Play, una colección de minijuegos que aprovechaba las funciones del Wii Remote y que destacó por ofrecer una experiencia sencilla para compartir con otras personas. El juego llegó el 12 de febrero de 2007 con 9 minijuegos; entre ellos, una galería de tiro, una actividad para pescar y hasta retas de billar.

Mario Kart Wii debutó el 27 de abril de 2008 con carreras sobre motocicletas, la Wii Wheel e introdujo pistas muy divertidas, además de mantener las competencias multijugador que caracterizan a la serie con todo y un modo online.

Finalmente, New Super Mario Bros. Wii se estrenó el 15 de noviembre de 2009 y recuperó el estilo clásico de plataformas en 2D de Mario, pero añadió una característica muy importante para la franquicia: multijugador local hasta para 4 participantes. Gracias a esto, era posible colaborar o competir para conseguir monedas y llegar primero a la meta, lo que hacía toda una experiencia divertida con familiares y amigos.

El ranking demuestra que el éxito de Wii no dependió exclusivamente de sus grandes franquicias, pues también hubo espacio para juegos de baile, música, ejercicio y experiencias casuales que conquistaron de inmediato a la comunidad.

Han pasado 20 años desde la llegada de la consola y sigue siendo una de las que marcaron la infancia de toda una generación. ¡Felicidades, Wii!

¿Cuántos de estos 20 títulos tienes en tu colección? ¿Cuál consideras que fue el mejor juego de toda la generación? Cuéntanos en los comentarios.

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