Tras años en las sombras, Silent Hill regresó con nuevas entregas y vive un gran momento. Tanto así que sus ventas superan las que tuvo la franquicia en su “época de gloria”. Hoy, todas las posibilidades se contemplan, incluso la de la rumorada quinta entrega de la saga.

Una filtración encendió el interés en redes sociales sobre el desarrollo de un nuevo juego de la IP que en realidad sería el título que estuvo en planes hace 20 años.

Silent Hill 5 estuvo en la mente del Team Silent, pero por diversas razones Konami dio paso a otro proyecto. 2 décadas después, ese deseo se haría realidad, aunque para ello se habría realizado un sacrificio.

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Konami trabajaría en Silent Hill 5, según una teoría de la comunidad

De acuerdo con un documento filtrado y compartido en la cuenta de X de la entusiasta “Rachel Ashmun”, Konami desarrolla Silent Hill 5 a 20 años de su cancelación.

La teoría parte de un documento confidencial que da cuenta de la relación de exclusividad entre Konami y PlayStation para el remake de Silent Hill 2. En él se menciona que la compañía japonesa trabajó en el regreso de la franquicia con el proyecto de este remake y que también haría lo propio con la “secuela, SH5″.

Supuestamente, para que este proyecto se lleve a cabo, Konami tuvo que prescindir del remake del DLC Born From a Wish y esa sería la razón por la que no hay información sobre la expansión de la segunda entrega.

It's possible Konami (allegedly) didn't commision Born from a Wish remake because they instead decided to bring back the cancelled SH5 game (which was connected to SH2) as mentioned in this leak from before SH2R was revealed.

SH5's protagonist was going to be someone mentioned in… pic.twitter.com/5kWxGJOsIz — Rachel Ashmun 🟥 (@Rashmunchel) July 8, 2026

¿Qué sabemos sobre Silent Hill 5?

Tras el desarrollo de Silent Hill 4: The Room, el Team Silent comenzó a planear la nueva entrega de la franquicia y en ese momento se refirieron a ella como Silent Hill 5 de 2004 a 007.

La idea era regresar al estilo narrativo de Silent Hill 2, alejados del culto y dando enfoque a personajes afectados psicológicamente.

Por otra parte, el equipo pensó en una propuesta que dejara atrás la oscuridad para demostrar que era posible hacer un título de horror psicológico con espacios iluminados y de día.

Sin embargo, Konami canceló la propuesta de Silent Hill 5 y en su lugar dedicó el esfuerzo al desarrollo de Silent Hill: Homecoming de 2008, entrega que dividió opiniones.

Ahora bien, la conexión con Silent Hill 2 no viene de fuentes oficiales, sino de rumores e insiders. Por años se ha dicho que la quinta entrega sucede con uno de los personajes a los que hace referencia el juego en el Hospital Brookhaven.

Actualmente, la franquicia de Konami tiene el próximo lanzamiento de Silent Hill: Townfall el 24 de septiembre, mientras Bloober Team hace el remake del primer juego.

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