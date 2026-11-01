A casi 31 años de su debut, Pokémon sigue siendo una franquicia muy popular, especialmente el juego de cartas coleccionables (Pokémon TCG). La compañía de Ronald McDonald lo sabe, así que volverá a aliarse con The Pokémon Company para lanzar una nueva colección para la Cajita Feliz.

Dada su importancia en todo el mundo y tomando en cuenta que previas promociones habían llegado a casi todas las regiones, era de esperarse que la que se rumoraba días atrás también apareciera en una multitud de mercados internacionales.

Este fin de semana McDonald’s y The Pokémon Company hicieron oficial la colaboración y confirmaron también la lista de productos que ofrecerán y los territorios donde estarán disponibles.

¿Qué incluirá la promoción de la Cajita Feliz de Pokémon?

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la Cajita Feliz de Pokémon no sólo incluirá juguetes de la franquicia, sino también tarjetas de Pokémon TCG.

De acuerdo con los detalles, la Cajita Feliz se ofrecerá en 3 presentaciones, precisamente con diseño de Torchic, Umbreon y, obviamente, Pikachu. La selección será limitada, naturalmente, y si no está tu Pokémon favorito, no te preocupes, pues podrás encontrarlo en los juguetes. Decimos esto porque las figuras coleccionables serán 15 y tendrán la forma de una Cajita Feliz con diseño de diferentes Pokémon. La mayoría son populares, pero también hay sorpresas, como Weedle.

Así serán los juguetes de la Cajita Feliz de Pokémon (imagen: McDonald's, The Pokémon Company)

En cuanto a las tarjetas, la colección se conformará de 15 piezas, de las cuales 7 serán holográficas o foil y se incluirán 2 aleatorias en cada Cajita Feliz. En total, pues, serán 30 piezas que se ofrecerán en esta colección (aparentemente aludiendo a los 30 años de la franquicia), como puedes ver en las imágenes.

Todas estas tarjetas podrás encontrar en la Cajita Feliz de Pokémon (imagen: McDonald's, The Pokémon Company)

¿Cuándo llegará la promoción de Pokémon a la Cajita Feliz de McDonald’s a México y Latinoamérica?

Si bien la promoción comenzará a aparecer en noviembre de 2026 en algunos territorios, como Estados Unidos y España; desafortunadamente, los fans en México y Latinoamérica tendrán que esperar un par de meses más, pues será una de las primeras promociones de McDonald’s de 2027, ya que se ofrecerá en algún punto de enero del siguiente año en estas regiones.

A continuación puedes ver la lista completa.

Noviembre 2026

Australia

Canadá

Fiyi

Francia

Nueva Zelanda

España

Estados Unidos

Diciembre 2026

Austria

Azerbaiyán

Baréin

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Egipto

Finlandia

Alemania

Georgia

Grecia

Hungría

Malta

Mauricio

Moldavia

Marruecos

Países Bajos

Noruega

Omán

Polonia

Portugal

Catar

Rumanía

Arabia Saudita

Serbia

Eslovaquia

Eslovenia

Sudáfrica

Suecia

Suiza

Turquía

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Enero 2027

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Estonia

Guatemala

Honduras

Israel

Italia

Letonia

Lituania

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Febrero 2027

Irlanda

Reino Unido

¿Qué te parece esta nueva promoción de Pokémon en la Cajita Feliz de McDonald’s? Cuéntanos en los comentarios.

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