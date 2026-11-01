La Cajita Feliz de Pokémon ofrecerá 15 juguetes y 15 tarjetas, ¿cuándo llegará la promoción a McDonald’s de México y más regiones de Latinoamérica?Por Mardokeo Galván el
En total serán 30 piezas que los fans podrán encontrar pronto en las sucursales de comida rápida
A casi 31 años de su debut, Pokémon sigue siendo una franquicia muy popular, especialmente el juego de cartas coleccionables (Pokémon TCG). La compañía de Ronald McDonald lo sabe, así que volverá a aliarse con The Pokémon Company para lanzar una nueva colección para la Cajita Feliz.
Dada su importancia en todo el mundo y tomando en cuenta que previas promociones habían llegado a casi todas las regiones, era de esperarse que la que se rumoraba días atrás también apareciera en una multitud de mercados internacionales.
Este fin de semana McDonald’s y The Pokémon Company hicieron oficial la colaboración y confirmaron también la lista de productos que ofrecerán y los territorios donde estarán disponibles.
¿Qué incluirá la promoción de la Cajita Feliz de Pokémon?
Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la Cajita Feliz de Pokémon no sólo incluirá juguetes de la franquicia, sino también tarjetas de Pokémon TCG.
De acuerdo con los detalles, la Cajita Feliz se ofrecerá en 3 presentaciones, precisamente con diseño de Torchic, Umbreon y, obviamente, Pikachu. La selección será limitada, naturalmente, y si no está tu Pokémon favorito, no te preocupes, pues podrás encontrarlo en los juguetes. Decimos esto porque las figuras coleccionables serán 15 y tendrán la forma de una Cajita Feliz con diseño de diferentes Pokémon. La mayoría son populares, pero también hay sorpresas, como Weedle.
En cuanto a las tarjetas, la colección se conformará de 15 piezas, de las cuales 7 serán holográficas o foil y se incluirán 2 aleatorias en cada Cajita Feliz. En total, pues, serán 30 piezas que se ofrecerán en esta colección (aparentemente aludiendo a los 30 años de la franquicia), como puedes ver en las imágenes.
¿Cuándo llegará la promoción de Pokémon a la Cajita Feliz de McDonald’s a México y Latinoamérica?
Si bien la promoción comenzará a aparecer en noviembre de 2026 en algunos territorios, como Estados Unidos y España; desafortunadamente, los fans en México y Latinoamérica tendrán que esperar un par de meses más, pues será una de las primeras promociones de McDonald’s de 2027, ya que se ofrecerá en algún punto de enero del siguiente año en estas regiones.
A continuación puedes ver la lista completa.
Noviembre 2026
- Australia
- Canadá
- Fiyi
- Francia
- Nueva Zelanda
- España
- Estados Unidos
Diciembre 2026
- Austria
- Azerbaiyán
- Baréin
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Egipto
- Finlandia
- Alemania
- Georgia
- Grecia
- Hungría
- Malta
- Mauricio
- Moldavia
- Marruecos
- Países Bajos
- Noruega
- Omán
- Polonia
- Portugal
- Catar
- Rumanía
- Arabia Saudita
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
- Emiratos Árabes Unidos
Enero 2027
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Estonia
- Guatemala
- Honduras
- Israel
- Italia
- Letonia
- Lituania
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
- Venezuela
Febrero 2027
- Irlanda
- Reino Unido
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