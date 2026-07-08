Hace años, cada estreno importante para el cine estaba acompañado de su respectivo videojuego. De esta forma, hubo una época en que la industria estuvo inundada de títulos basados en populares franquicias, pero que dejaban mucho que desear. Luego de acabar de forma abrupta, esta moda regresará muy pronto de una forma polémica.

En días recientes, el cineasta Uwe Boll estrenó Citizen Vigilante, su nueva película que generó un acalorado debate por su controversial historia. La cuestión es que la cinta de acción ahora llegará al mundo de los videojuegos gracias a una adaptación para PS5, lo que reavivó la polémica detrás del filme.

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Citizen Vigilante, la polémica película de Uwe Boll, tendrá un juego para PS5

Como jugador, es probable que el nombre de Uwe Boll te suene familiar. El cineasta se encargó de adaptar varias franquicias de videojuegos a la pantalla grande, pero con pésimos resultados. De hecho, algunas de sus proyectos figuran en las listas de peores adaptaciones de la historia.

A pesar de las malas críticas que recibieron varias de sus cintas, Uwe Boll sigue más que activo y recientemente estrenó Citizen Vigilante, protagonizada por Armie Hammer, Costas Mandylor, Vjekoslav Katusin y Désirée Giorgetti. La cinta causó revuelo por su temática: un exmilitar que persigue a inmigrantes en un país europeo ficticio.

La cinta recibió duras críticas por estigmatizar a los inmigrantes y vincularlos siempre con el crimen. Diversas organizaciones acusaron al cineasta de fomentar la xenofobia y ataques de odio. Boll explicó que su película no justifica la violencia contra los inmigrantes; sin embargo, la controversia continuó y la cinta recibió pésimas reseñas.

Ahora, Citizen Vigilante llegará a las manos de los jugadores con un título para PlayStation 5, creado por el desarrollador independiente Daniel Wengenroth. Su descripción en la PS Store revela que se trata de un proyecto oficial, así que será una adaptación fiel a la película de acción.

Se trata de un shooter en primera persona que promete “acción brutal y frenética”, una jugabilidad “cruda y violenta con sangre y desmembramientos”, así como una historia enfocada en las andanzas de un justiciero.

Una de las películas más polémicas de 2026 tendrá un videojuego para PS5

Los jugadores ya pueden añadir Citizen Vigilante a su lista de deseos, pues el estreno del título está programado para el 16 de julio, es decir, la próxima semana. Por ahora, el título no ha sido confirmado para otras plataformas, como XBOX Series X|S o PC.

Uwe Boll y su paso por el cine de videojuegos

A lo largo de su trayectoria, el cineasta se acercó a la industria de los videojuegos en varias ocasiones. Sin embargo, es recordado por hacer algunas de las peores adaptaciones para la pantalla grande. Uno de sus proyectos más criticados fue la adaptación de Far Cry, que tuvo una película protagonizada por Til Schweiger.

Boll también adaptó Alone in the Dark al cine con pésimos resultados, pues su propuesta no logró capturar la esencia de la franquicias clásica de horror. Su trilogía de BloodRayne dejó a los fans insatisfechos, mientras que su trabajo con Postal fue muy criticado.

Su obra más infame y recordada es la película de House of the Dead de 2003, considerada una de las peores adaptaciones de un videojuego. Fracasó estrepitosamente por no saber aprovechar el material original y expandirlo en un universo cinematográfico.

House of the Dead es una de las peores películas de Uwe Boll y una de las peores adaptaciones de videojuegos

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