Call of Duty: Black Ops y Call of Duty: Black Ops 2 ocupan un lugar muy especial en la comunidad, pues son, ante los ojos de muchos fanáticos, algunas de las mejores entregas en la historia de la franquicia. Es por eso que la confirmación oficial de que tendrán un relanzamiento para consolas modernas de PlayStation generó emoción y nostalgia.

Se espera que los ports de los clásicos modernos de Activision se lancen para PS4 y PS5 en algún punto de julio, así que pronto debería haber más información que detalle el contenido que incluirán estas versiones. Mientras tanto, una filtración activó las alarmas de los jugadores que esperan una versión 100% idéntica a la de los títulos originales.

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Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 no tendrían estos modos de juego

Aunque la fecha de lanzamiento y otros detalles permanecen ocultos, recientemente aparecieron filtradas las listas completas de los trofeos de las nuevas versiones de los juegos de Treyarch.

En general, los nuevos listados son casi idénticos al de las versiones originales que debutaron a principios de la década pasada para PlayStation 3; sin embargo, hay algunos ajustes interesantes que, en última instancia, parecen indicar que algunos modos de juego y otros contenidos brillarán por su ausencia en el relanzamiento para PS4 y PS5.

En el caso de Call of Duty: Black Ops, la comunidad descubrió que los trofeos “Noche de Cita” y “En el dinero” están ausentes. Para desbloquear el primer logro, los jugadores debían ver un clip con un amigo a través del Modo Cine, que es un reproductor que permite guardar y analizar grabaciones de partidas.

Con respecto al segundo trofeo, los usuarios debían completar 5 Partidas de Apuestas, que son una lista especial de modos de juego que incluyen clásicos como “Rebota, Rebota” y “Una en la recámara”. Este apartado también permite conseguir puntos que sirven para desbloquear recompensas únicas.

La comunidad especula que el hecho de que no aparezcan dichos logros en la lista filtrada indica que los ports para PlayStation 4 y PlayStation 5 del videojuego de Treyarch no tendrán Modo Cine ni Partidas de Apuestas.

En lo que se refiere a Call of Duty: Black Ops 2, la lista es prácticamente igual; sin embargo, hay una ausencia importante: el trofeo “Grandes Ligas”, que requería que los jugadores ganen 5 partidas del Modo Competitivo tras ser ubicados en cualquier división de una liga, se rediseñó por completo y ahora sólo pide que inicien la campaña principal.

Este ajuste parece indicar que el clásico de 2012 no tendrá el Modo Liga, el apartado ranked del multijugador. Cabe destacar que ni Iron Galaxy ni Treyarch han confirmado que recortaron dicho contenido, así que es posible que los listados filtrados estén incompletos o que los desarrolladores decidieran simplemente no incluir dichos logros.

La lista de trofeos revela algunas ausencias importante para los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2

Call of Duty: Black Ops 1 y 2 regresarían a PS4 y PS5 con todo su DLC

De la lista de trofeos es posible extraer más información muy interesante. De acuerdo con la filtración, tanto Call of Duty: Black Ops 1 como CoD: Black Ops 2 tienen trofeos separados para cada uno de sus respectivos DLC, tal como sucedía originalmente en las versiones de PS3.

Poco después del anuncio oficial de los relanzamientos, la comunidad descubrió que ambos juegos sufrieron cambios en sus precios en XBOX y PC. Ahora, los títulos individuales se venden por $40 USD, mientras que los paquetes de expansión cuestan $10 USD y los pases de temporada están disponibles por $30 USD.

Es probable que los DLC de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 se vendan por separado, lo que implicaría que los fanáticos de PS4 y PS5 tendrían que pagar más de $100 USD para tener la experiencia completa para ambos juegos.

Finalmente, y a pesar de que Activision confirmó que estamos ante simple ports y no remasterizaciones, ambos títulos tienen listas de trofeos separadas para PS4 y PS5, lo que significa que podría haber una versión nativa para PlayStation 5 y que ésta no será una simple adaptación que funcione mediante retrocompatibilidad.

El nuevo port de Call of Duty: Black Ops 2 tendría una versión nativa para PlayStation 5

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