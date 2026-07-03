El cine de superhéroes ha dominado la taquilla durante las últimas décadas. El Universo Cinematográfico de Marvel y la accidentada apuesta de DC generaron un boom que aún sigue vigente, con miles de millones de dólares de ingresos al año. Sin embargo, parece que Hollywood encontró una nueva mina de oro en las películas basadas en videojuegos.

Cintas como Super Mario Galaxy: La Película, Una película de Minecraft y las adaptaciones de Mortal Kombat han reventado la taquilla mundial y demostrado el enorme potencial que los videojuegos tienen en la pantalla grande. Por ello, no es una sorpresa saber que Mattson Tomlin, guionista de The Batman 2, piensa que el cine de videojuegos es la nueva obsesión de Hollywood y que llegará un momento que será más grande que el cine de superhéroes.

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El cine basado en videojuegos es la nueva obsesión de Hollywood

A pesar de que la crítica no ha sido muy favorable con las películas basadas en videojuegos, los números hablan por sí mismo. Este año, Super Mario Galaxy: La Película rompió todo tipo de récords hasta convertirse en una de las películas más taquilleras de 2026, con $1008 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Otras adaptaciones han conseguido hazañas similares y han competido al tú por tú con grandes producciones de Hollywood. Todo indica que esta racha positiva seguirá por varios años, pues actualmente ya hay importantes adaptaciones que vienen en camino, pero de eso hablaremos un poco más adelante.

Mattson Tomlin trabaja actualmente en el guion de The Batman 2, cinta que traerá de regreso a Robert Pattinson como el Caballero de la Noche. Se trata de una apuesta muy importante por parte de DC, quien también trabaja en The Brave and the Bold.

El creativo conoce muy bien el impacto que tiene el cine de superhéroes en toda la industria del entretenimiento. Incluso así, cree que las películas basadas en videojuegos tienen el potencial para ser más populares y exitosas.

En sus redes sociales, afirmó que Hollywood está más obsesionado ahora con las adaptaciones de videojuegos que con las cintas basadas en cómics, lo que refleja la fuerza que tiene el entretenimiento interactivo en el cine. Su respuesta fue motivada por preguntas sobre su posible adaptación de Mega Man, popular saga de Capcom.

Las películas basadas en videojuegos serán cada vez más populares competirán de cerca con el cine de superhéroes

“Hollywood está pasando de estar obsesionado con los cómics a estar obsesionado con los videojuegos, así que no me sorprendería que viera la luz del día de alguna forma, pero después de tanto tiempo, es poco probable que tenga algo que ver con ello”, afirmó el guionista.

Tomlin respaldó su punto de vista y explicó que, actualmente, recibe al menos 5 veces más ofertas de adaptaciones de videojuegos que de cómics al año.

¿Qué películas de videojuegos vienen en camino?

En lo que resta del año, los fanáticos de los videojuegos tendrán que hacer varias visitas al cine, pues esperadas producciones llegarán en los próximos meses. Entre ellas está la nueva película de Resident Evil, a cargo de Zach Cregger.

Mortal Kombat ya se lució en la pantalla grande, así que pronto le llegará el turno a Street Fighter, franquicia de peleas de Capcom que por fin regresará a los cines. Además, Angry Birds 3: La película será otra de las apuestas fuertes de 2026.

Resident Evil y más sagas llegarán a la pantalla grande este año

Para 2027, ya están agendadas cintas como Sonic 4: La Película, la adaptación de The Legend of Zelda, la secuela de Una película de Minecraft y más. Abajo está una lista completa de todas las cintas confirmada que vienen en camino:

Resident Evil (18 de septiembre de 2026)

Street Fighter (16 de octubre de 2026)

The Angry Birds Movie 3 (29 de enero de 2027)

Sonic the Hedgehog 4 (19 de marzo de 2027)

The Legend of Zelda (30 de abril de 2027)

A Minecraft Movie Squared (23 de julio de 2027)

Helldivers (10 de noviembre de 2027)

Elden Ring (3 de marzo de 2028)

Call of Duty (30 de junio de 2028)

Mortal Kombat 3

Bloodborne

Super Mario Movie 3

Five Nights at Freddy’s 3

Clair Obscur: Expedition 33

Horizon Zero Dawn

Grow a Garden (Roblox)

The Sims

Gears of War

Sleeping Dogs

Phasmophobia

Death Stranding

Death Stranding: Mosquito

BioShock

Split Fiction

Watch Dogs

Battlefield

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