El regreso de Star Fox fue una de las sorpresas más comentadas para los jugadores de Nintendo Switch 2. Durante años, los seguidores de Fox McCloud esperaron noticias sobre la franquicia, por lo que el anuncio de una nueva entrega generó entusiasmo inmediato. Sin embargo, ahora se ha revelado un detalle que pocos esperaban.

Aunque muchos asumieron que el proyecto estaba en manos de Nintendo o de alguno de los estudios que han colaborado con la serie en el pasado, la realidad es muy diferente. La compañía ya confirmó quién está desarrollando el juego y se trata de un equipo con experiencia en proyectos muy particulares.

Velan Studios está a cargo del nuevo Star Fox

La desarrolladora responsable del nuevo Star Fox es Velan Studios, estudio conocido por crear Mario Kart Live: Home Circuit y Knockout City. La compañía anunció oficialmente su participación y aseguró que lleva bastante tiempo trabajando en el proyecto.

Según el estudio, colaborar con Nintendo para traer de vuelta a Fox McCloud y al equipo Star Fox representa un gran honor. La noticia sorprendió a muchos jugadores, ya que Velan Studios nunca había estado asociada directamente con esta franquicia.

El anuncio también deja claro que Nintendo supervisa el proyecto, aunque el desarrollo principal recae en este equipo externo.

Un motor propio promete gráficos más ambiciosos

Uno de los aspectos más interesantes es que el juego está siendo desarrollado con Viper, el motor gráfico propietario de Velan Studios. Gracias a esta tecnología, el equipo promete una experiencia visual mucho más avanzada que la vista en entregas anteriores.

Entre las características destacadas se encuentran gráficos de mayor calidad, escenas cinematográficas generadas en tiempo real y un objetivo de rendimiento de 60 cuadros por segundo. Todo apunta a que el nuevo hardware de Nintendo Switch 2 permitirá ofrecer una aventura espacial más espectacular y fluida.

La gran pregunta ahora es si esta nueva colaboración será capaz de devolver a Star Fox al lugar que merece dentro del catálogo de Nintendo.

¿Te emociona que Velan Studios esté desarrollando el nuevo Star Fox? ¿Crees que esta decisión ayudará a la franquicia a regresar con fuerza? Cuéntanos en los comentarios.

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