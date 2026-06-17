Los fanáticos del gaming saben más que nadie que los videojuegos se han vuelto más pesados con el paso de los años, lo que es un problema grave al considerar el auge del formato digital. Muchos jugadores de PlayStation 5 se ven en la necesidad de borrar de forma constante sus títulos favoritos para descargar otros, o gastar más dinero para comprar una unidad de almacenamiento.

SanDisk presentó hoy su nueva línea de unidades SSD, que llega con una gran variedad de capacidades. Estas nuevas alternativas son ideales para quienes desean ampliar el espacio para guardar videojuegos digitales en la consola de Sony, pero tienen un problema enorme: su precio.

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Unidades SSD Optimus GX PRO 850P de SanDisk para PS5 son carísimas

Los jugadores que siguen la actualidad tecnológica están al tanto de la crisis de hardware impulsada por el crecimiento desmedido de la inteligencia artificial y el exceso de demanda. Esta situación atípica derivó en aumentos de precio y escasez en memorias y otros componentes de consolas y PC.

En este contexto, no resulta extraño que los nuevos productos de SanDisk sean particularmente caros. Esta semana, la compañía presentó la Optimus GX PRO 850P, una serie de unidades SSD NVMe con licencia oficial para PlayStation 5 y PS5 Pro. El problema es que los costos son muy elevados.

Esta nueva familia de memorias de almacenamiento viene en múltiples capacidades, que van desde los 1 TB hasta los 8 TB. Lo curioso es que a partir del segundo modelo los precios ya superan a los de la versión estándar de la consola de Sony, mientras que la variante más cara es incluso menos accesible que un PlayStation 5 Pro.

Como parte de una promoción especial de lanzamiento, las nuevas unidades SSD de SanDisk debutaron con un descuento; sin embargo, e incluso con la reducción temporal de precio, la mayoría de los productos resultan más caros que la consola, que a su vez experimentó un aumento de costo en 2026.

El modelo de 1 TB está disponible por $380 USD, mientras que la opción de 2 TB se vende a cambio de $760 USD. La variante de 4 TB cuesta $1500 USD, a la par que la versión más completa de 8 TB tiene un precio monstruoso de $2960 USD con la rebaja. Así es, estos productos en realidad son más caros sin el descuento.

Estos son los precios oficiales de la nueva serie de unidades SSD de SanDisk para PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro:

SSD NVMe Sandisk Optimus GX PRO 850P para PS5 de 1 TB – $379.99 USD (costo original de $474.99 USD)

SSD NVMe Sandisk Optimus GX PRO 850P para PS5 de 2 TB – $759.99 USD (costo original de $949.99 USD)

SSD NVMe Sandisk Optimus GX PRO 850P para PS5 de 4 TB – $1499.99 USD (costo original de $1874.99 USD)

SSD NVMe Sandisk Optimus GX PRO 850P para PS5 de 8 TB – $2959.99 USD (costo original de $3699.99 USD)

El modelo de 8 TB del nuevo Optimus GX PRO 850P para PlayStation 5 cuesta $3000 USD con descuento

¿Qué ofrecen las memorias SSD Optimus GX PRO 850P de PlayStation 5?

Debido a que se tratan de productos con licencia oficial, las unidades SSD de la serie GX PRO 850P de SanDisk incluyen un disipador de calor integrado con el logotipo de PlayStation, aunque éste no se observa claramente una vez que la memoria se instala en la consola.

Gracias a su formato M.2 2280, los artículos ofrecen velocidades de lectura y escritura de hasta 7300 MB/s y 6600 MB/s, respectivamente. Estas características ofrecen una experiencia de juego fluida y con una gran capacidad de respuesta, según lo que se lee en la descripción oficial.

Además, el disipador optimizado de las unidades SSD de GX PRO 850P se diseñó específicamente para la ranura M.2 del PS5 y PS5 Pro, así que los jugadores no deberán preocuparse por la compatibilidad o la instalación. Lo más interesante es que SanDisk asegura que el modelo de 8 TB es capaz de almacenar hasta 200 juegos digitales, basado en un tamaño promedio de 36 GB.

Estas nuevas memorias basadas en el estándar PCIe 4.0 son perfectas para quienes desean guardar la mayor cantidad de videojuegos digitales en sus consolas sin la necesidad de borrarlos y descargarlos constantemente. Pero claro, sus precios elevados hacen que sean productos de lujo fuera del alcance de muchos jugadores.

El modelo de 8 TB de las nuevas unidades SSD de SanDisk permiten guardar hasta 200 juegos digitales en PlayStation 5

Pero dinos, ¿planeas comprar alguna de estas unidades SSD? Déjanos leerte en los comentarios.

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