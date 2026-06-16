Halo: Campaign Evolved dividió mucho las opiniones de los fans, pues hay quienes consideran que un segundo remake de la entrega original es innecesario y otros opinan que el nuevo apartado gráfico es muy genérico. Y claro, es imposible olvidar el hecho que este relanzamiento marcará el debut de la franquicia en PlayStation 5.

El fin de la exclusividad fue objeto de discusión y debate por razones obvias, y es un tema que aún da de qué hablar a la luz de los acontecimientos recientes; sin embargo, resulta curioso de que existe la posibilidad latente de que el PS5 Pro sea la mejor consola para jugar la nueva versión del título de 2001.

Video relacionado: El nuevo PlayStation 5 Pro - ¿qué es?

Halo: Campaign Evolved tendrá compatibilidad con las funciones exclusivas de PS5 Pro

En declaraciones para el medio Game Informer, Greg Hermann, director del proyecto, destacó los retos de tener un lanzamiento multiplataforma para el remake. El creativo destaca que el estudio ya tenía experiencia en el tema debido a los ports para PC de los últimos títulos de la saga.

“Halo siempre fue una franquicia exclusiva de una sola consola desde sus inicios. En los últimos años, con Master Chief Collection e Infinite, hemos expandido el juego a PC y comprendimos lo que significaba para nosotros el desarrollo multiplataforma y el juego cruzado en ciertas circunstancias”, destacó el desarrollor.

Greg Hermann indicó que “pasar a PlayStation fue una evolución natural”, y confesó que el equipo se basó, en gran medida, en los fundamentos que ofrece Unreal Engine para crear el port.

En última instancia, el director de Halo: Campaign Evolved dijo que no resultó extraño añadir otra plataforma durante el desarrollo, pues el estudio trabajó para asegurarse de que el presupuesto abarcara todos los planes de la producción y garantizar que el FPS sea una experiencia de buena calidad en todos los dispositivos.

El periodista Brian Shea de Game Informer, quien viajó a la sede de Halo Studios para jugar el remake del título de 2001, confirmó que el port para PS5 Pro utiliza la optimización SSD, tiene tiempos de carga más rápidos, es compatible con audio 3D, emplea las funciones exclusivas del DualSense y se apoya en la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Durante su visita al estudio, el medio le preguntó a los desarrolladores si el PlayStation 5 Pro será “el mejor lugar para jugar a Halo: Campaign Evolved”. Y aunque los miembros de la compañía se negaron a brindar una respuesta, el editor del portal de noticias cree que “incluso el Xbox Series X de Microsoft tendrá dificultades para igualar la experiencia de la PS5 Pro”.

El port de Halo: Campaign Evolved aprovechará las bondades y funciones del PS5 Pro

La polémica de Halo: Campaign Evolved en PS5 y la exclusividad con XBOX

En definitiva, la exclusividad se convirtió en uno de los temas de conversación más polémicos y divisivos del último par de semanas. Durante el XBOX Games Showcase de principios de junio, la administración de Asha Sharma confirmó que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos permanentes.

Parece que la decisión de limitar el lanzamiento de ambos títulos fue una decisión que se tomó de último minuto, aunque ejecutivos de la compañía niegan tal versión e indican que la elección de volver a los juegos exclusivos se barajó tan pronto la nueva directora de la marca asumió su liderazgo en febrero

Naturalmente, Halo: Campaign Evolved se vio envuelto en estas polémicas. Un reporte reveló que un controversial trailer capturado en PS5 Pro iba a aparecer en el State of Play de Sony, lo que fue imposible porque XBOX intervino para exigir su eliminación. Esa decisión dañó la relación entre ambas compañías, reveló el informe.

Un famoso insider señaló que Microsoft podría retractarse y volver a los lanzamientos multiplataforma, una teoría que ganó fuerza en medio de informes que señalan que la compañía se prepara para realizar despidos masivos y cerrar estudios; sin embargo, el director de estrategia Matthew Ball aseguró que las exclusividades llegaron para quedarse.

Halo: Campaign Evolved debutará para PS5, a pesar de que XBOX regresa a los juegos exclusivos

Pero dinos, ¿dónde planeas jugar el próximo título protagonizado por el Master Chief? ¿Te molesta que la franquicia debute para PS5? Déjanos léete en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Halo: Campaign Evolved si visitas esta página.

Video relacionado: La caída de Halo, ¿qué salió mal tras la salida de Bungie?

Fuente