Aunque su concepto ubicado en el género de terror y zombies se presta para expandir su universo a otros medios, Resident Evil ha batallado para tener una adaptación decente fuera del gaming.

Este año, una nueva película buscará hacer justicia a la esencia de la franquicia, aunque hay más incertidumbre que certeza debido a los fiascos que se han lanzado desde hace más de 2 décadas.

La nueva película tiene como director a Zach Cregger y lo primero que llamó la atención de los fans es que no habrá personajes inspirados en la saga de videojuegos. ¿Por qué se tomó esta decisión? El cineasta respondió.

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¿Por qué la película de Resident Evil de Zach Cregger no tendrá personajes de los videojuegos?

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Zach Cregger, director de la nueva película de Resident Evil que se estrenará el próximo 17 de septiembre en México, habló sobre una decisión polémica.

En ella, el creativo explica la razón por la que el filme y su historia no tendrán personajes inspirados en la saga de videojuegos.

Al respecto, señaló que quiere ser coherente con el hecho de que la historia de esta película es original y no tiene que ver con alguna entrega de la franquicia:

"Tengo que poner la historia ante todo. Cuando la veas, dirás: esto es muy de Zach. Es solo que ocurre en el mundo de Resident Evil. No creo que los fans de los juegos se vayan a sentir decepcionados“.

El director compara al protagonista con Frodo de El Señor de los Anillos

Posteriormente, el cineasta se refirió al protagonista de la película de Resident Evil, un hombre común llamado Bryan:

“No es que sea tonto, pero no es el típico personaje de un juego, sin ninguna habilidad de combate y completamente inepto para sobrevivir. Bryan es un hombre común que, casualmente, está cargado con este tipo de misión sagrada que le llevará al corazón de todo. Es un poco como Frodo entrando en Mordor”.

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