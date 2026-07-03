El manga de One Piece empezó su publicación en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en aquel lejano 1997, y actualmente tiene más de 1170 capítulos. Su adaptación al anime no se queda atrás, pues ya cuenta con más 1160 episodios. A pesar de que la historia principal aún está lejos de terminar, todavía hay lugar para los spin-off.

Precisamente, una de las series paralelas más únicas y originales de la franquicia llegará muy pronto al anime. Toei Animation ya fijó la fecha de lanzamiento tanto en Crunchyroll como en Netflix, y la mejor parte es que falta poco para disfrutar este episodio especial protagonizado por, nada más y nada menos, que Nami.

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One Piece: Heroines confirma su fecha de estreno en Crunchyroll y Netflix

Por supuesto, hablamos de One Piece: Heroines, una novela escrita por Jun Esaka e ilustrada por Sayaka Suwa que se centra únicamente en el reparto femenino de la obra de Eiichiro Oda. Este spin-off cuenta con 2 volúmenes, con un total de 8 capítulos principales y 2 episodios adicionales exclusivos que se incluyeron en los tomos recopilatorios.

Fue a principios de este año cuando Toei Animation confirmó que adaptaría esta historia corta a un anime. Tras una breve espera, la casa animadora finalmente confirmó la fecha de estreno.

One Piece: Heroines se estrenará oficialmente el próximo 5 de julio de 2026 a través de la señal de Fuji TV para Japón y mediante Crunchyroll para el resto del mundo. Los fanáticos de Netflix deberán ser más pacientes, pues los capítulos debutan con una semana de retraso allí y este episodio especial no será la excepción.

Así pues, el spin-off se unirá al catálogo del gigante de streaming el 11 de julio de 2026. Se espera que esté disponible en su idioma original en japonés con subtítulos en múltiples idiomas, incluido el español e inglés. Los fanáticos ya pueden ver el más reciente trailer, así como activar las notificaciones para enterarse del estreno.

Podemos confirmar que One Piece: Heroines ya aparece listado en Netflix México, lo que confirma su lanzamiento rm nuestro país. Es importante recalcar que es un capítulo único de duración extendida, así que no es una serie completa que pretenda reemplazar al show principal.

Este spin-off es una adaptación de la colección de historias cortas centradas en las heroínas de la serie. El primer episodio especial se enfocará en Nami, uno de los personajes más queridos por los fans. La historia girará alrededor de la compañera de Luffy, quien visita la tienda de zapatos del diseñador Lebno.

El nuevo anime de One Piece se estrenará en julio de 2026 a través de Crunchyroll y Netflix

El anime incluirá algunas escenas originales, así que los fanáticos pueden esperar muchas sorpresas. El resto de los capítulos de la novela están protagonizadas por Nico Robin, la Princesa Vivi, Perona, Boa Hancock, Tashigi, Reiju y Uta, pero aún está por verse si también recibirán el mismo tratamiento y darán el salto a la animación.

Muchos proyectos de One Piece están en camino

El futuro de la franquicia creada por Eiichiro Oda luce muy brillante, pues numerosas producciones ya están en la mesa de planeación o próximas a estrenarse. Tras el cambio en el calendario de lanzamientos, el anime principal ahora sólo recibe un total de 26 episodios por año.

Actualmente está en emisión el Arco de Elbaph, que continuará su emisión a partir del 11 de julio con el estreno semanal de los 13 episodios restantes antes de la próxima pausa. El manga también se encuentra en un momento crucial, y la batalla final ya está muy cerca.

Además, los fanáticos de One Piece tendrán mucho por consumir el próximo año. El remake de la serie original, que nos regresará una vez más a la saga de East Blue con una animación renovada y una mejor calidad de dibujo, ya tiene ventana de estreno: febrero de 2027.

De igual forma, recientemente se informó que ya finalizó el rodaje de la temporada 3 de la adaptación live-action para Netflix. Se espera que pronto se anuncie la fecha de lanzamiento oficial.

El spin-off One Piece: Heroines ya tiene fecha de estreno y es uno de los próximos proyectos de la franquicia

Pero dinos, ¿te emociona este spin-off? ¿Te gustaría que se adapten el resto de historias cortas? Déjanos leerte en los comentarios.

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