La moneda podría estar en el aire en el caso de XBOX respecto a la posibilidad de dar soporte, o no, al formato físico en Project Helix. Los juegos en disco van de salida y aunque habría intenciones de apoyar al sector, el entorno no sería favorable.

Un nuevo reporte revela un problema grave que enfrenta el equipo de desarrollo del nuevo hardware de Microsoft. Al parecer, no se trataría propiamente de algo relacionado con los discos, sino con el lector que se encarga de reproducirlos.

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Project Helix no tendría soporte para formato físico por esta razón

Hoy, Microsoft anunció el programa Disc to Digital para XBOX, el cual ofrece una licencia digital a los usuarios que tengan una copia física de XBOX One o XBOX Series X.

La iniciativa se considera un punto medio para hacer menos dramática la transición del formato físico hacia el digital en los videojuegos, aunque al final el resultado sería el mismo que anticipó Sony.

Algunos jugadores piden a Asha Sharma, jefa de XBOX, que no deje a Project Helix sin discos. La ejecutiva reconoce que hay interés en esto, pero hay detalles que lo harían muy difícil.

De acuerdo con un reporte de Jez Corden de Windows Central, fuentes confiables revelaron que el problema con el formato físico para el nuevo XBOX no está en los discos, sino en las unidades de lectura pues el sector está cerca de colapsar ante el embate de los contenidos digitales.

Básicamente, no hay potencial de negocio y por ende la fabricación de lectores de disco se está derrumbando:

“Microsoft aún no ha dejado realmente su posición en el debate, aunque fuentes me dicen que se trata menos de los discos y más de las propias unidades de disco. Toda la cadena de suministro de los componentes necesarios para fabricar unidades de disco óptico se está colapsando, con las líneas de montaje alejándose de la tecnología a medida que los usuarios optan activamente por lo solo digital”.

Phil Spencer advirtió sobre este problema hace años y hoy es más grave

Aunque los fans piensan que el dinero y poder de Microsoft y XBOX es suficiente para garantizar el apoyo al formato físico, la realidad es que es muy difícil hacerlo si el sector del que esto depende se cae a pedazos.

Phil Spencer, en su momento jefe de XBOX, aseguró que la marca tenía la intención de no dejar fuera a los usuarios que prefieren el formato físico, pero advirtió que las piezas de hardware necesarias para ello eran cada vez más costosas ya que hay menos interés en el mercado por este tipo de productos.

En una entrevista para la BBC, Asha Sharma reconoció que hay jugadores de XBOX que gustan de los juegos físicos y esperan noticias al respecto, pero declaró que en este momento el equipo de desarrollo de Project Helix piensa en la mejor combinación de costos y experiencia de usuario que permita tener un precio competitivo. Aunque XBOX sigue sin ser claro al respecto, no es extraño pensar en que la nueva consola dejaría atrás la unidad de disco para reducir el costo de producción.

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