LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto VI provocó que departamentos de policía de varios países recordaran a la población que los delitos en la vida real conllevan consecuencias graves

Cuerpos policiales de Hong Kong, Estados Unidos y el Reino Unido hicieron campañas de concientización con el juego de Rockstar

Las campañas fueron bien recibidas por la población

El debut de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha provocado todo tipo de reacciones, incluso en los departamentos de policía de varios países. Las autoridades se han sumado al hype que existe por el título de Rockstar Games con campañas virales que tienen un objetivo: recordarles a los criminales del mundo real que no están en un videojuego y que sus acciones tendrán consecuencias.

GTA 6 permite a los fans de la franquicia convertirse en jefes del crimen sin consecuencias reales, pero la policía quiere recordarles que es mera ficción. Por ello, los departamentos de policía de Hong Kong, Estados Unidos y Reino Unido hicieron publicaciones en sus redes sociales para celebrar la llegada de GTA 6 y alertar sobre las consecuencias de ser un criminal.

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Policía de Hong Kong usa GTA 6 para lanzar advertencia a los criminales

GTA 6 está en boca de todos, pues por fin llegó a PlayStation 5 y XBOX Series X|S tras una espera de más de 13 años. Debido a su temática criminal y sus niveles de violencia, ha sido tema de conversación entre políticos y autoridades de varios países. Recientemente, el departamento de policía de Hong Kong decidió usar el debut del esperado juego a su favor.

Por medio de sus redes sociales, las autoridades publicaron un mensaje breve, pero contundente. Se dirigieron a las personas que piensan cometer algún crimen en la vida real para recordarles que no están dentro de un videojuego como GTA 6.

La policía de Hong Kong hizo referencia al sistema de búsqueda de la franquicia para concientizar sobre los riesgos que implica ser un criminal. Recalcó que castigarán a cualquier persona que lo intente y que no tendrán otra alternativa más que afrontar las consecuencias.

“En la vida real, una vez que aparecen 5 estrellas en la esquina superior derecha, ¡no hay forma de eliminarlas ni de cargar una partida guardada!”, afirmó la policía.

Las autoridades recalcaron que su misión es mantener las calles seguras y que, a diferencia de GTA 6, no habrá tregua para los criminales. Asimismo, compartieron una imagen creada con inteligencia artificial en la que recrean la portada del juego de Rockstar con policías de Hong Kong.

Curiosamente, la campaña fue muy bien recibida entre los habitantes de la región. Algunos felicitaron al departamento de policía por usar GTA 6 para intentar concientizar a los jóvenes.

Policía de Hong Kong mandó un mensaje a los criminales por motivos de GTA 6

Policía de Estados Unidos y Reino Unido también aprovecharon el hype por GTA 6

El departamento de policía de Greensboro, en Carolina del Norte, Estados Unidos, también se unió a la fiebre por GTA 6, pero desde una perspectiva muy diferente. A semanas del estreno del juego, pidió que el lanzamiento se adelantara para que todos se quedaran en su casa y pudieran descansar al menos un día.

“¡GTA 6 tiene que llegar ya para que todos se puedan quedar en casa y dejarnos descansar!“, escribió el departamento de policías en sus redes sociales.

Por su parte, la policía de Derbyshire, en Reino Unido recreó una escena típica de GTA para dejar claro que perseguirán a los criminales. En un video, compartió el caso de Jack Vickrage, un hombre que recibió una condena de 14 meses de prisión por manejar con su permiso suspendido y bajo los efectos de sustancias ilegales.

“Guarda esas cosas para las calles de Vice City”, afirmó la policía de Derbyshire, en referencia a la sustancias que encontraron en el coche de Vickrage.

La policía dejó claro que el crimen real no paga como en GTA 6

GTA 6 needs to hurry up and get here so y'all can stay at home and let us catch a break. — Greensboro Police Department (@GSO_Police) November 6, 2026

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