LO QUE DEBES SABER

Un easter egg en GTA Trilogy: The Definitive Edition, lanzado en 2021, hacía referencia a GTA 6

La casa que aparece en la imagen de 2021 guarda un gran parecido con un edificio presente en el reciente Grand Theft Auto 6

El lugar descubierto en la nueva entrega esconde un secreto muy oscuro que se burla de los juegos de mundo abierto

Después de 13 largos años, la espera por Grand Theft Auto VI finalmente acabó. El juego ya está disponible, y ahora los fanáticos pueden explorar a sus anchas Leonida y Vice City. A pesar de que el título lleva pocas horas en el mercado, la comunidad ya descubrió muchos easter eggs y secretos.

Un guiño en particular llamó la atención de los jugadores, pues básicamente confirma una de las teorías más alocadas de los fans. Efectivamente, y tal como muchas personas afirmaron en su momento, todo indica que Rockstar Games mostró la primera imagen de GTA 6 en aquel lejano 2021.

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La casa misteriosa de GTA: The Trilogy es real y aparece en Grand Theft Auto 6

Quizás muchos ya lo olvidaron, pero hubo una época en la que los fanáticos estaban desesperados por conocer cualquier tipo de información relacionada con la próxima entrega principal de la franquicia. En sus ansias por saber más del proyecto, la comunidad empezó a crear y difundir todo tipo de teorías.

En 2021, más de 2 años antes de la revelación oficial de Grand Theft Auto 6, la franquicia regresó con el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, una colección que incluía versiones remasterizadas de las primeras 3 entregas en 3D de la serie de mundo abierto.

La recopilación generó mucha controversia debido a sus numerosos problemas técnicos y bugs visuales, pero también fue un generador de teorías. En particular, los fanáticos notaron una imagen inédita que, según muchos, era el primer vistazo a la secuela que debutaría hasta 2026.

Los jugadores que exploraban GTA Trilogy: The Definitive Edition notaron algo fuera de lugar en Lil’ Probe’Inn, un bar con temática de OVNIS en Grand Theft Auto: San Andreas. En una pared se pueden observar múltiples fotografías, que en realidad son capturas de otros juegos de la serie. Pero una imagen era totalmente original, y nadie pudo identificar su origen.

La foto en cuestión muestra una casa misteriosa en un vecindario. A simple vista es un hogar totalmente ordinario, pero los fanáticos afirmaron en aquel momento que, en realidad, era la primera captura proveniente de GTA 6. Por increíble que parezca, todo indica que esta teoría está en lo cierto.

Con el lanzamiento de Grand Theft Auto 6, un usuario conocido simplemente como Jared encontró una casa idéntica en Belville, ubicada en el condado de Leonard, en Leonida. El edificio es prácticamente el mismo que aparecía en la imagen misteriosa de GTA Trilogy: The Definitive Edition, lo que engloba el garaje y la vegetación circundante.

Es imposible verificar que se trata del mismo hogar, pues podemos observar algunas diferencias; sin embargo, el parentesco es innegable y todo parece indicar que, efectivamente, se trata de la casa que apareció hace 5 años en la remasterización y que tanto dio de qué pensar a los jugadores en aquel entonces.

GTA: The Trilogy escondió todo este tiempo un curioso easter egg de GTA 6

El nuevo easter egg de GTA 6 esconde un secreto muy oscuro

Es posible que nunca sepamos si la casa de GTA 6 es la misma que aparece en la imagen de la colección remasterizada, pero un easter egg que se esconde en dicho lugar parece confirmar esa teoría alocada. Antes de continuar, es importante señalar que a partir de este momento habrá spoilers porque profundizaremos en uno de los secretos de la nueva entrega.

Al entrar en el edificio de Grand Theft Auto 6, descubriremos que se trata del escondite de un conspirador que, supuestamente, descubrió que vive dentro de un videojuego. En el lugar podemos encontrar notas esparcidas en la que el residente afirma que no puede salir de los límites de Leonida ni comprar un boleto de avión a Los Santos, la ubicación de GTA V.

El sujeto conspiranoico también asegura que algunos transeúntes se ven idénticos, y que sus vecinos no pueden entrar en sus propias casas. También indica que hay personas que atraviesan paredes y edificios completamente vacíos.

Uno de los hallazgos más curiosos es que el habitante de dicha casa logró identificar a 2 individuos, conocidos simplemente como J y L, que no están atados a los límites de su mundo. Todo parece indicar que es una referencia a Jason y Lucía, protagonistas de GTA 6.

La casa misteriosa aparece en GTA 6, y esconde un secreto muy interesante

Pero cuéntanos, ¿te creíste esa teoría en 2021? ¿Cuál otra hipótesis crees que se terminará por confirmar próximamente? Déjanos leerte en los comentarios.

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