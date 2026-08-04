La serie live-action de God of War se quedó sin protagonista luego de que Ryan Hurst, actor que iba dar vida a Kratos, se lesionara durante el rodaje de la primera temporada. Ahora, PlayStation y Amazon MGM Studios se enfrentan al complicado reto de encontrar a un nuevo actor que dé vida al Fantasma de Esparta.

De acuerdo con reportes recientes, una estrella que los fanáticos siempre han asociado a God of War y a Kratos podría unirse a la producción en el rol protagónico: Dave Bautista. Si bien la noticia aún no es oficial, ha generado bastante entusiasmo entre los jugadores, pues creen que la estrella de Hollywood es la ideal para interpretar al icónico personaje de PlayStation.

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¿Cuál es la relación de Dave Bautista con God of War?

Antes de consolidarse como una estrella del cine, Dave Bautista se hizo popular como luchador de la WWE. Desde entonces, los jugadores ya lo asociaban con God of War debido a sus semejanzas con Kratos. Su musculatura y aspecto rudo lo convirtieron en el candidato ideal para darle vida al personaje en una producción live-action.

De hecho, hace años el cineasta Steven S. DeKnight intentó adaptar la franquicia de PlayStation, y tenía en mente a Bautista para el papel de Kratos. El proyecto nunca avanzó, pero los jugadores nunca renunciaron a su sueño de ver al actor como el Fantasma de Esparta.

En internet, es bastante común encontrar imágenes y videos de fans donde Bautista luce como Kratos. Gran parte del material recupera su trabajo en Guardianes de la Galaxia, película de James Gunn donde dio vida a Drax, un personaje impulsado por la venganza que muchos comparan con el protagonista de God of War.

Para nadie es un secreto que Bautista estaba en la terna de favoritos para interpretar a Kratos en la serie live-action de PlayStation y Amazon. Cuando la producción se anunció, muchos dieron su voto de confianza al también expeleador de artes marciales mixtas.

Al final, Ryan Hurst se quedó con el papel, pero ahora está fuera de la producción por una lesión. Lo interesante es que reportes recientes aseguran que Bautista ya está en conversaciones para quedarse con el papel de Kratos y, así, cumplir un sueño de la comunidad.

Jugadores siempre han querido ver a Dave Bautista como Kratos de God of War

¿Dave Bautista será Kratos en la serie live-action?

Luego de la lesión de Ryan Hurst, la producción de la serie de God of War se pausó de forma indefinida. A mediados de este mes, la adaptación a cargo de Ronald D. Moore empezará de manera oficial el proceso para encontrar a su nuevo Kratos, para reiniciar las grabaciones a mediados de octubre o incluso después.

De acuerdo con un reporte de Variety, Dave Bautista está en conversaciones para quedarse con el personaje y tiene muchas oportunidades de quedárselo debido a su físico y parecido con Kratos. De confirmarse la noticia en las próximas semanas, entonces el actor compartirá la pantalla con Callum Vinson, quien dará vida a Atreus.

Sabemos que al menos 4 capítulos de la serie se grabaron con Hurst a la cabeza, pero todas las escenas de Kratos se regrabarán con el nuevo actor que PlayStation y Amazon elijan. De quedarse con el papel, Bautista formaría parte de las 2 temporadas confirmadas de la serie.

Dave Bautista podría sustituir a Ryan Hurst en la producción

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