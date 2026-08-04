Con menos de una semana en cartelera, Spider-Man: Brand New Day ya aseguró su lugar en los libros de historia al recaudar millones de dólares. Pero claro, un estreno tan masivo aumenta las posibilidades de conocer anécdotas que sólo podemos catalogar como… curiosas. Y es que, según informes, una flatulencia provocó un caos durante una función de la película en Latinoamérica.

Los supuestos hechos ocurrieron en un popular cine de Colombia, donde se reportó que un espectador se tiró un gas tan asqueroso que provocó que decenas de fanáticos huyeran de la sala con arcadas. Las imágenes y los videos que ya circulan por Internet muestran los rostros de los fans afectados, y ya no sabemos si llorar o reír.

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Evacuan sala de cine durante función de Spider-Man: Brand New Day

De acuerdo con un reporte de JamPress (vía New York Post y Dexerto), el divertido y al mismo tiempo asqueroso evento ocurrió el pasado fin de semana durante una proyección normal y corriente de la nueva película del Hombre Araña en Cartagena, Colombia.

Para ser más específicos, los hechos tuvieron lugar el 2 de agosto en un cine ubicado dentro del centro comercial Plaza Bocagrande. Al parecer, la función de Spider-Man: Brand New Day transcurrió con total normalidad hasta la mitad de la película, cuando un espectador se tiró una flatulencia.

Se dice que el gas llenó toda la sala de un olor horrible, lo que obligó al resto de los asistentes a huir del lugar y regresar a la sala principal mientras luchaban con las arcadas. En un video se observa una multitud en los pasillos, con personas que se topan la nariz con la ropa para resistir las náuseas.

Incluso en las imágenes se observa a un fanático que se vistió como el superhéroe de Marvel, seguramente dispuesto a disfrutar la aclamada Spider-Man: Brand New Day; sin embargo, el espectador que se tiró la flatulencia arruinó la diversión para él y el resto de las personas que sólo querían pasar un momento entretenido en el cine.

Hasta el momento, aún no se identifica al culpable de este curioso incidente. También se desconoce si la persona en cuestión detonó una bomba fétida para hacer una broma de mal gusto o si no llegó a tiempo al baño y sufrió un accidente en plena función de la película.

Vale la pena señalar que la proyección continuó después de lo ocurrido, pero parece que muchos espectadores simplemente decidieron abandonar el cine. Sea como sea, el hecho obtuvo mucha visibilidad en redes sociales y le dio la vuelta al mundo en las últimas horas. Y sí, muchas personas criticaron a la persona que se tiró el gas.

La proyección de Spider-Man: Brand New Day en un cine de Colombia fue evacuada después de que un espectador soltara un gas

“Para arruinar un cine entero de esa manera, solo Dios sabe qué comió esa persona”, dijo un usuario de Internet. “Ya no hay respeto, pero no creo que nadie sea tan malo como para evacuar por completo una sala de cine”, comentó otro. “Ese tipo era el verdadero villano de la película”, bromeó un tercero.

Spider-Man: Brand New Day es un éxito histórico en los cines de todo el mundo

A este paso, no nos sorprendería escuchar más historias como esa. Y es que Spider-Man: Brand New Day sólo necesitó un fin de semana para convertirse en una de las películas más exitosas de todos los tiempos, lo que demuestra el gran interés del público por la franquicia de Marvel y la gran popularidad de Tom Holland.

Los informes señalan que la nueva producción del MCU y Sony Pictures generó $360 millones de dólares en Estados Unidos y otros $572 MDD en el mercado internacional en sus primeros 3 días en cartelera, lo que dio un total de más de $930 millones de dólares. Y sí, esa cifra aumentará rápidamente.

Un reporte de Deadline revela que Spider-Man: Brand New Day batió récords de taquilla en su cuarto día en la taquilla nacional, pues logró el mejor lunes de la historia en suelo estadounidense al recaudar $46 millones de dólares. En menos de una semana, se convirtió en la cuarta cinta más exitosa de 2026 hasta la fecha.

La popularidad de esta cinta se extendió más allá del mundo del cine. Se sabe que el estreno del filme provocó que los videojuegos de Marvel’s Spider-Man experimentaran un aumento en su número de jugadores en PC. Lo anterior resulta interesante al recordar que los títulos desarrollados por Insomniac Games sirvieron como inspiración para algunas escenas de acción.

La nueva película de Spider-Man es un gran éxito en taquilla

Pero dinos, ¿qué opinas de este curioso suceso? ¿Conoces algún caso similar? Déjanos leerte en los comentarios.

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