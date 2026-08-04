Después de generar expectativa con el anuncio de un Nintendo Direct, Nintendo finalmente reveló una gran cantidad de información sobre Fire Emblem: Fortune’s Weave. El esperado RPG llegará de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 el 17 de septiembre, y todo indica que será una de las entregas más ambiciosas de la franquicia.

La presentación confirmó detalles sobre la historia, los protagonistas, el sistema de combate y varias mecánicas inéditas que prometen darle un giro importante a la fórmula clásica de Fire Emblem.

Una aventura con viajes en el tiempo y 4 historias diferentes

La aventura se desarrolla en el Imperio Dagdan, una nación que alguna vez prosperó bajo la protección de los dioses. 5 años después de los Heroic Games, el dios demonio Balor regresa para provocar el fin del mundo, mientras los 4 héroes que participaron en el torneo desaparecen misteriosamente.

En ese momento entra en escena el jugador, quien recibe la misión de cambiar el destino gracias a los poderes temporales de la diosa Fortuna.

Uno de los aspectos más llamativos es que será posible jugar desde la perspectiva de 4 protagonistas: Cai, Dietrich, Theodora y Leda. Cada uno contará con su propia campaña, personajes, motivaciones y decisiones, por lo que la historia cambiará dependiendo del héroe elegido.

Además, será posible alternar entre las distintas rutas cuando el jugador lo desee, ya que el progreso de cada campaña se guardará de forma independiente.

Más exploración, nuevas clases y combates más profundos

Fuera del campo de batalla, los jugadores recorrerán la ciudad de Dagsion para visitar tiendas, templos, posadas, entrenar en la arena, reclutar aliados, completar misiones secundarias y cambiar la clase de sus unidades.

También será posible explorar un mapa con ciudades y calabozos, donde los combates funcionarán de manera distinta al sistema tradicional e incluirán ataques combinados entre aliados.

En cuanto a las batallas principales, Nintendo confirmó más de 15 clases divididas entre principiantes, especializadas y avanzadas, además de nuevas armas y habilidades especiales llamadas Blaze Arts.

No obstante, la gran novedad será Fortuna’s Blessing, una mecánica que permitirá rebobinar el tiempo hasta cualquier momento del combate (Principe de Persia, ¿eres tú?). Esto permitirá corregir errores, modificar estrategias o evitar la derrota de una unidad importante sin necesidad de reiniciar toda la batalla.

Con una historia prometedora, exploración más amplia y nuevas posibilidades, Fire Emblem: Fortune’s Weave apunta a convertirse en una de las entregas más ambiciosas que ha recibido la serie.

¿Te convencieron las novedades de Fire Emblem: Fortune’s Weave? ¿Cuál de los 4 protagonistas piensas elegir primero?Cuéntanos en los comentarios.

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