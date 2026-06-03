Los seguidores de Batman y los juegos de LEGO ya pueden marcar una fecha en el calendario. Después de una espera más larga de lo esperado, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight finalmente tiene fecha de estreno para Nintendo Switch 2.

TT Games confirmó que la aventura llegará a la consola híbrida el próximo 18 de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de una importante expansión que añadirá nuevos personajes, misiones y contenido adicional.

Un estreno acompañado de Joker y Harley Quinn

La llegada de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight a Nintendo Switch 2 estará acompañada por el lanzamiento del DLC Mayhem Collection. Esta expansión incluirá el nuevo modo Mayhem y permitirá jugar como 2 de los villanos más populares del universo de DC: Joker y Harley Quinn.

Además de los nuevos personajes, el contenido descargable añadirá una misión inédita para la historia y varios elementos cosméticos que ampliarán las opciones disponibles dentro del juego.

La expansión también estará disponible el mismo día para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC para quienes posean la edición Deluxe.

La edición Deluxe tendrá varios extras

Los jugadores que adquieran la edición Deluxe de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en Nintendo Switch 2 recibirán una serie de contenidos adicionales desde el primer día.

Entre ellos destaca el acceso al Legacy Collection DLC, que incluye nuevos trajes, vehículos y objetos para la Baticueva inspirados en la serie de videojuegos Batman: Arkham, la serie animada Batman Beyond y un paquete temático de música para fiestas.

Por otro lado, también se incluirá el acceso al Mayhem Collection DLC, que agrega el nuevo modo de juego, la misión adicional y el paquete Sinister Pack.

Este último añade 7 nuevos trajes para los personajes principales, 5 objetos inéditos para la Baticueva y un nuevo Batimóvil para recorrer el mundo abierto.

Los coleccionistas tendrán un regalo especial

Quienes opten por la versión física Deluxe recibirán una minifigura especial de LEGO inspirada en Batman de los videojuegos clásicos. Eso sí, estará disponible únicamente mientras existan unidades en inventario.

Con este lanzamiento, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight buscará convertirse en una de las propuestas más atractivas para los propietarios de Nintendo Switch 2 durante la recta final del año.

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