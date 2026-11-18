LO QUE DEBES SABER

Grand Theft Auto 6 ya está disponible en Nueva Zelanda gracias al lanzamiento escalonado ajustado a los husos horarios locales

Los usuarios de XBOX de todo el mundo pueden acceder a GTA 6 antes de tiempo si cambian la configuración de la zona horaria de su consola a la de Nueva Zelanda

Este método conlleva riesgos, incluida la posibilidad de que la cuenta sea bloqueada, ya que infringe los términos de servicio de Microsoft

Grand Theft Auto VI (GTA 6) dejó de ser un mito y ya está entre nosotros. El videojuego más esperado de todos los tiempos por fin está disponible, al menos en una región. En este momento, únicamente los fanáticos de Nueva Zelanda pueden empezar su aventura por Vice City. Por suerte, los jugadores del resto del mundo pueden aplicar un truco para comenzar a jugar desde ya.

Efectivamente, los usuarios de XBOX pueden cambiar la configuración horaria de sus consolas para comenzar a jugar. Es un método muy sencillo y rápido que permitirá a los fans ahorrarse más de 10 horas de espera, pero la comunidad advierte que ponerlo en práctica también conlleva una serie de riesgos que ponen en peligro la integridad de las cuentas.

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Los jugadores de XBOX pueden jugar GTA 6 antes que los fans de PlayStation 5

Hace un par de meses, Rockstar Games notificó a la comunidad que GTA 6 tendría un lanzamiento escalonado. A diferencia de lo que sucede con la mayoría de los juegos que debutan al mismo tiempo independientemente de la hora, el título de mundo abierto estará disponible a la medianoche de cada país y territorio.

Esto quiere decir que los jugadores de Nueva Zelanda fueron los primeros en unirse a la diversión gracias a la diferencia horaria que existe con respecto a otras regiones. En cambio, los fanáticos de Estados Unidos y México serán de los últimos en poder iniciar el juego.

Pero existe un truco muy sencillo que permite a los fanáticos jugar a partir del 18 de noviembre de 2026, casi un día antes que el resto del mundo. Es un método rápido que únicamente se puede aplicar en XBOX, pues los jugadores de PlayStation deben realizar una serie de pasos adicionales que complican mucho el proceso.

La forma de jugar Grand Theft Auto 6 antes de su fecha de lanzamiento oficial en México y Latinoamérica es cambiar la hora del XBOX Series X|S. Es un truquillo 100% funcional, pues decenas de jugadores en redes sociales revelaron que ya lo llevaron a cabo y compartieron imágenes que muestran que ya disfrutan el sandbox de Take-Two Interactive.

No es necesario crear otra cuenta de Microsoft ni comprar otra copia de GTA 6. Para realizar este truco, basta con configurar la hora de la consola desde el menú de opciones para cambiar la región a Nueva Zelanda. Al completar el proceso, sólo debemos reiniciar el dispositivo y el juego se desbloqueará automáticamente.

Estos son los pasos que debes seguir para configurar tu XBOX para jugar Grand Theft Auto 6:

Pulsar el Botón XBOX del mando para abrir el menú principal

Selecciona la pestaña Perfil y Sistema > Configuración

Elige Sistema > Idioma y Ubicación

Amplía el menú desplegable y elige “Nueva Zelanda” como nueva ubicación

Selecciona “Reiniciar ahora” para aplicar los cambios en la consola XBOX Series X|S

Al seguir estos sencillos pasos, Grand Theft Auto 6 ya estará disponible desde la biblioteca de la consola. Basta con abrir la aplicación para empezar el juego y empezar a explorar todo lo que tiene por ofrecer Vice City.

Como dijimos, es un truco exclusivo de XBOX. Los jugadores de PS5 deben crear una cuenta de PSN registrada en Nueva Zelanda, y comprar otra copia de GTA 6 desde la PS Store. Para ello, también es necesario utilizar un método de pago o una tarjeta de regalo compatible con aquella región.

Después de 13 años, GTA 6 por fin está disponible en Nueva Zelanda

XBOX podría banear a los jugadores que cambien la ubicación para jugar Grand Theft Auto 6

Muchos jugadores ya aplicaron el truco para jugar el título protagonizado por Jason y Lucía muchas horas antes del lanzamiento oficial de su país; sin embargo, también hay un intenso debate sobre si es “seguro” o “aceptable” cambiar la región del XBOX Series X|S.

En teoría, Microsoft tendría todo el derecho de banear y castigar a los jugadores que realicen este truco. La compañía especifica directamente en sus términos y condiciones que está prohibido cambiar de región, a menos que el jugador se haya mudado al país en cuestión. Esto quiere decir que aplicar este truco implica un riesgo real.

Con esto en mente, recomendamos encarecidamente no configurar el horario ni la ubicación de la consola, pues la decisión más sensata es simplemente esperar a que GTA 6 esté disponible en todo el mundo.

El editor Jez Corden de Windows Central y el youtuber Colt Eastwood explicaron que hablaron precisamente sobre esa cuestión con empleados de XBOX durante una visita reciente al XBOX FanFest de Seattle. Ambas personalidades dijeron que, en teoría, la compañía podría castigar a los jugadores que apliquen el truco.

No obstante, el periodista Tom Warren de The Verge duda mucho que XBOX empiece a aplicar baneos a jugadores que simplemente modifican la ubicación de sus consolas para jugar GTA 6 un par de horas antes. “No te van a prohibir por cambiar una configuración de tu consola”, aseguró.

Técnicamente, XBOX tiene el derecho de banear a los jugadores que configuren la ubicación y hora de sus consolas para jugar Grand Theft Auto 6

Pero cuéntanos, ¿planeas ajustar tu consola? ¿Mejor esperarás al lanzamiento oficial? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto 6 si visitas esta página.

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