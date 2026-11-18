LO QUE DEBES SABER:

Grand Theft Auto VI obtuvo puntuaciones perfectas y ha sido ampliamente elogiado por la crítica internacional, convirtiéndose en uno de los juegos mejor valorados de la historia

El juego de Rockstar igualó la calificación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para N64, lo que confirma su estatus como una obra maestra de los videojuegos

El juego ha recibido 147 reseñas y es considerado un avance significativo en el ámbito de los videojuegos y el entretenimiento, sin contar con ninguna crítica negativa o mixta

Grand Theft Auto VI debutará mañana y la crítica ya dio su veredicto. Rockstar Games lo consiguió de nuevo y entregó un título que recibió infinidad de elogios por parte de la prensa internacional. Gracias a esto, la aventura de Lucia Caminos y Jason Duval recibió calificaciones perfectas e hizo historia en Metacritic.

A primera hora de la mañana, se publicaron las primeras reseñas de GTA 6 en su versión para PS5 y XBOX Series X|S. Medios de todo el mundo le dieron el visto bueno al título de mundo abierto, que ahora es uno de los juegos mejor valorados en toda la historia del medio.

Desde su revelación, GTA 6 generó expectativas enormes y algunos fans temían que el juego no estuviera a la altura. Sin embargo, los números dejan claro que estamos ante uno de los mejores títulos de Rockstar.

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GTA 6 ya es uno de los juegos con mejores calificaciones de la historia

Las recientes nominaciones de GTA 6 a The Game Awards 2026 generaron polémica, pues el título aún no debuta, pero está entre la lista de favoritos a llevarse el GOTY y otros importantes premios en el evento de Geoff Keighley. Sin embargo, ahora queda más claro por qué el juego de Rockstar fue nominado en tantas categorías.

La prensa especializada publicó sus reseñas de GTA 6 a primera hora de la mañana y sucedió lo que muchos anticipaban: el juego fue un rotundo éxito entre la crítica y recibió calificaciones perfectas. Al momento de escribir esto, el título promedia una calificación de 99 en Metacritic, tanto en su versión para PS5 como para XBOX Series X|S.

Esto convierte a GTA 6 en el título de la franquicia con mejores calificaciones, pero su mayor logro es otro. Actualmente, ya es uno de los juegos mejor valuados en Metacritic de toda la historia del medio, pues muchos lo consideran una auténtica obra maestra de los videojuegos.

Para poner esto en perspectiva, GTA 6 logró igualar la calificación de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para el N64. El juego de Nintendo debutó en 1998 y también recibió infinidad de elogios hasta promediar una calificación de 99 en Metacritic.

Ahora, Rockstar logró repetir la hazaña de Nintendo y ofrecer un juego con una calificación casi perfecta. Vale la pena recordar que juegos como GTA V y GTA IV también recibieron excelentes calificaciones, pues promediaron 97 y 98 en Metacritic, respectivamente.

GTA 6 se posicionó en el puesto número 1 de la lista de mejores juegos de la historia, según el sitio especializado. Le sigue Ocarina of Time y luego SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 y el ya mencionado GTA IV, que están empatados con una calificación de 98.

El juego de Rockstar también logró superar lo conseguido por el remake de Ocarina of Time para Switch 2, título que está en la posición 32 con una calificación de 96.

GTA 6 está en la lista de mejores juegos de la historia, según Metacritic

¿Qué dijo la crítica sobre GTA 6?

GTA 6 hizo historia en Metacritic con las 147 reseñas que acumula al momento de escribir esto. Todos los medios coinciden en que llamarlo “una obra maestra” y consideran que la espera de más de 13 años valió completamente la pena. Esto debido a que Rockstar se superó nuevamente en todos los apartados, como la narrativa, la jugabilidad, la creación de mundo, etcétera.

Algunos medios consideran que basta con jugar pocos minutos para darse cuenta de por qué GTA 6 es un paso adelante para los videojuegos y el entretenimiento en general. Muchos críticos destacaron el mundo abierto de Leonida, que describen como sumamente vivo y detallado.

Las comparaciones fueron inevitables y muchos creen que la nueva entrega combina la libertad propia de GTA con la narrativa tan bien lograda de Red Dead Redemption 2. Asimismo, hay infinidad de elogios a su banda sonora, apartado técnico y jugabilidad.

Hay quienes consideran también a Lucia y Jason como los protagonistas más memorables de toda la franquicia. Por ahora, GTA 6 no tienen ninguna reseña negativa o mixta, pues la mayoría de los medios lo calificó con 100 y sus calificaciones más bajas son de 95.

La crítica considera que GTA 6 es una obra maestra instantánea

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