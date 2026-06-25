Durante años, muchos jugadores soñaron con disfrutar Final Fantasy XV en el Nintendo Switch original. Aunque la consola recibió Final Fantasy XV Pocket Edition, la aventura principal de Noctis y sus compañeros nunca llegó al sistema híbrido. Ahora, un comentario reciente de Square Enix volvió a despertar las esperanzas de algunos fans.

La situación surgió durante una sesión de preguntas y respuestas con accionistas de la compañía. Ahí se planteó una duda que llamó la atención de la comunidad: ¿sería posible desarrollar un remake de Final Fantasy XV para el Nintendo Switch original?

Square Enix considera la posibilidad

Ante la pregunta, Square Enix respondió que existen limitaciones relacionadas con el hardware de la consola. Sin embargo, también aclaró que, desde un punto de vista técnico, la idea no es completamente imposible.

La compañía señaló que el proyecto se encuentra “bajo consideración”. La declaración fue breve y no incluyó detalles adicionales sobre posibles planes, presupuestos o etapas de desarrollo.

Naturalmente, esto no significa que un remake esté en producción. Tampoco existe algún anuncio oficial relacionado con una nueva versión del juego. Aun así, la respuesta llamó la atención porque la empresa pudo descartar la idea de inmediato y optó por dejar la puerta abierta.

El Switch ya recibió una versión especial del juego

Los seguidores de la saga recordarán que el Nintendo Switch original sí recibió contenido relacionado con Final Fantasy XV. En 2018 llegó Final Fantasy XV Pocket Edition HD, una adaptación que recreaba la historia principal con un estilo visual simplificado y mecánicas ajustadas para hardware menos potente.

Esa versión permitió a los jugadores experimentar la aventura de Noctis, Ignis, Gladiolus y Prompto, aunque con cambios importantes respecto al lanzamiento original disponible en otras plataformas.

La posibilidad de un remake completo para Switch resulta interesante debido a las limitaciones técnicas del sistema. Por esa razón, muchos jugadores creen que, si un proyecto así llegara a existir, probablemente requeriría importantes cambios visuales y técnicos para funcionar correctamente.

Por ahora, los fans tendrán que esperar para saber si estas declaraciones se traducen en algo más concreto o si simplemente se trató de una respuesta diplomática durante la reunión con inversionistas.

¿Te gustaría jugar un remake de Final Fantasy XV en Nintendo Switch? ¿Crees que el hardware de la consola podría mover una versión adaptada del RPG? Cuéntanos en los comentarios.

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