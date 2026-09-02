En 2026 tienen lugar los festejos por el 30.° aniversario de una de las franquicias de entretenimiento más importantes del mundo: Pokémon. Quizás como parte de las celebraciones, la distribuidora Viz Media anunció un nuevo proyecto que emocionará a los fanáticos. Hablamos de una genial colección que incluye todas las películas de la serie.

El producto ya está disponible para reservar, y el lanzamiento oficial tendrá lugar a finales de este año. Asimismo, ya conocemos los primeros detalles, pero hay una cuestión que levantó las cejas de la comunidad: el precio elevado. Efectivamente, será necesario pagar casi lo que cuesta un Nintendo Switch 2 totalmente nuevo para llevarnos a casa este paquete.

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Anuncian colección con las 24 películas de Pokémon

A través de una publicación en redes sociales, Viz Media, una empresa estadounidense que se especializa en la edición, localización y distribución de anime y manga, anunció la existencia de esta genial recopilación. El paquete promete ser un homenaje al legado cinematográfico de la franquicia de los monstruos de bolsillo.

La colección de Pokémon incluye las 24 películas de la franquicia en un bello y genial set de 16 discos Blu-Ray. Ni el anuncio oficial ni la ficha del producto revelan la lista completa de los largometrajes que formarán parte de este lanzamiento, pero se espera que estén todas las producciones animadas que debutaron para cine y TV.

La descripción oficial ya confirmó que el paquete incluirá Pokémon: The First Movie de 1999, Pokémon The Movie: Black de 2011 y Pokémon: Mewtwo Strikes Back de 2020. En las primeras fotografías oficiales podemos observar los discos, aunque es difícil distinguir el nombre de los filmes.

En el sitio web de la franquicia, se enlistan un total de 24 cintas. Es posible que esas sean las producciones que formen parte de esta colección de Viz Media. En ese caso, estas serían las películas que se incluirán en la colección de edición especial:

Pokémon: The First Movie (1999)

Pokémon The Movie (2000)

Pokémon 4Ever (2002)

Pokémon Heroes (2003)

Pokémon: Jirachi, Wish Maker (2004)

Pokémon: Destiny Deoxys (2005)

Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (2006)

Pokémon Ranger and the Temple of the Sea (2007)

Pokémon: The Rise of Darkrai (2008)

Pokémon: Giratina & the Sky Warrior (2009)

Pokémon: Arceus and the Jewel of Life (2009)

Pokémon—Zoroark: Master of Illusions (2011)

Pokémon The Movie: White—Victini and Zekrom (2011)

Pokémon The Movie: Black—Victini and Reshiram (2011)

Pokémon the Movie: Kyurem vs. The Sword of Justice (2012)

Pokémon The Movie: Genesect and the Legend Awakened (2014)

Pokémon The Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction (2014)

Pokémon The Movie: Hoopa and the Clash of Ages (2015)

Pokémon The Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel (2016)

Pokémon The Movie: I Choose You! (2017)

Pokémon The Movie: The Power of Us (2018)

Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution (2020)

Pokémon The Movie: Secrets of the Jungle (2021)

Se desconoce si este paquete especial también incluirá Detective Pikachu, la película live-action de 2019 protagonizada por Kathryn Newton, Justice Smith y Ryan Reynolds.

Todas las películas de Pokémon vendrán en formato Blu-Ray en la nueva colección

La nueva colección de películas de Pokémon costará $400 USD

Los detalles sobre el resto de contenidos son escasos. La descripción de Amazon revela que las películas estarán en su idioma original en japonés, y se desconoce si habrá algún tipo de doblaje. Debido a que el lanzamiento viene de la mano de Viz Media, es posible que sólo se incluya una versión adicional en inglés con subtítulos.

Fuera de los largometrajes en sí, el principal atractivo de esta colección reside en el hecho de que tiene la forma de una genial Poké Ball gigante. La caja mide casi 30 cm de alto y se abre como si fuera una Pokébola real, tal como se ve en la serie animada y en los videojuegos.

Además, las películas estarán sujetas por una funda que tiene una ilustración de Pikachu. Al respecto, y al juzgar las imágenes oficiales, el paquete también incluirá un libro de arte con dibujos e información extra sobre los filmes.

Todo esto suena genial, pero ¿cuánto habrá que gastar para adquirir esta colección? Mucho. Viz Media confirmó que este lanzamiento exclusivo de Amazon tendrá un precio de $399.99 USD, y en la tienda para nuestro país aparece con un costo de $6803 MXN. Las preventas ya están disponibles, pero el lanzamiento tendrá lugar hasta el 14 de noviembre.

El paquete especial de Pokémon de Viz Media tiene forma de Pokébola, pero cuesta $400 USD

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