La desaparición del formato físico no sólo será un duro golpe para nuestras colecciones, pues también podrá en riesgo a las tiendas de videojuegos. A partir de enero de 2028, PlayStation sólo distribuirá cajas con códigos de descarga, lo que para muchos elimina el atractivo de visitar un local o una tienda departamental.

Expertos coinciden en que el final de los juegos en disco supondrá un duro golpe al negocio de los minoristas especializados, que tendrán que buscar alternativas para mantenerse a flote y sobrevivir en una industria que lo apostará todo por lo digital.

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La desaparición del formato físico podría ser otro clavo en el ataúd de las tiendas de videojuegos

El dominio del formato digital y la popularidad de los servicios de suscripción pusieron en aprietos a las tiendas de videojuegos desde hace años. Ahora, el panorama se complica para los minoristas especializados que, sin duda, perderán relevancia luego de la desaparición de los juegos físico.

Rhys Elliot, analista de Alinea Analytics, considera que el movimiento de PlayStation pondrá en apuros a muchas tiendas de videojuegos. Cree que el mercado de segunda mano puede ser una alternativa para que las tiendas sobrevivan, pero será difícil que se mantengan a flote en un mercado que va en continuo declive.

El analista lo sabe por experiencia propia, pues trabajó en GAME y conoce cómo operan otras cadenas, como CEX. Está convencido de que las ventas de las tiendas bajarán drásticamente, pues no tiene sentido acudir a una sólo para comprar un código de descarga. Esto aumenta el riesgo para todo tipo de cadenas, desde GameStop y Gameplanet hasta las ventas de Amazon.

“Un código en una caja no tiene nada de lo que hacía que la versión física valiera la pena: no tiene valor de reventa, no se puede prestar y es menos coleccionable”, señaló el analista en declaraciones para Eurogamer.

La comunidad de jugadores, desarrolladores y personalidades de la industria han protestado por la desaparición del formato físico. Incluso, algunas tiendas también han alzado la voz y han pedido a la comunidad que defiendan sus derechos como consumidores.

Las tiendas de videojuegos están en riesgo y podrían desaparecer ante el final del formato físico

Una crisis que se puede convertir en una nueva oportunidad para las tiendas

Piers Harding-Rolls, analista de de Ampere Analytics, también cree que las tiendas de videojuegos pasarán un muy mal rato por la desaparición del formato físico, que también impactará de forma importante en el mercado de segunda mano.

Sin embargo, el experto ve en esta crisis una oportunidad para que los minoristas y la industria general intenten innovar en el área de ventas de videojuegos. Considera que las tiendas deberán diversificar aún más su negocio y explorar las oportunidades que el formato digital les ofrece para sobrevivir.

“Muchas de estas cadenas han reducido drásticamente su tamaño en comparación con hace 2 décadas y han diversificado sus negocios para adaptarse al auge de las ventas digitales”, explicó Harding-Rolls. “El fin del formato físico implicará innovar en torno a la venta de juegos digitales en tiendas para intentar compensar la pérdida de negocio. En definitiva, consolidar las ventas minoristas podría animar a las editoriales a seguir vendiendo en tiendas durante más tiempo del que lo habrían hecho en las condiciones actuales».

La decisión de PlayStation será un parteaguas para toda la industria

Hay pocas esperanzas de que PlayStation dé marcha atrás a sus planes. Recientemente supimos que su mayor fábrica de discos cambiará el giro de su negocio. A pesar de las críticas y los intentos de boicot por parte de los jugadores, analistas explicaron que la compañía tiene razones de peso para continuar adelante, pese al descontento de su comunidad.

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