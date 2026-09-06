Los Diarios de la Boticaria, una de las franquicias de anime más populares de los últimos años, dará el salto al mundo real con una serie live action. Prime Video confirmó que la historia de Maomao tendrá una adaptación con actores reales en una serie protagonizada por la actriz japonesa Mana Ashida.

La producción llegará a la plataforma de streaming a nivel mundial en 2028 y será realizada en conjunto por TOHO y Amazon MGM Studios. El anuncio también estuvo acompañado por una primera imagen promocional en la que podemos ver a Ashida caracterizada como Maomao.

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¿Quién será la nueva Maomao?

Mana Ashida tomará el rol de Maomao, la protagonista de Los Diarios de la boticaria. La actriz se dio a conocer internacionalmente por interpretar a la versión joven de Mako Mori en Pacific Rim, además de contar con una extensa trayectoria en producciones japonesas.

Ashida también dio voz a la protagonista de Scarlet, película de anime que llegó a competir en los Anime Awards 2026. Ahora tendrá el reto de llevar a la pantalla real a una de las protagonistas más queridas del anime.

En la historia original, Maomao es una doncella con conocimientos sobre medicina y herbolaria. Después de ser llevada al palacio imperial, sus habilidades terminan involucrándola en una serie de misterios y acontecimientos que ocurren dentro de la corte.

Una producción de primera

La serie contará con Yuki Saito, director reconocido en cine y televisión, mientras que Erika Yoshida, estará a cargo de los guiones. Yoshida es conocida por su trabajo en BOCCHI THE ROCK!, por lo que la historia de este proyecto estará a cargo de una producción con experiencia en anime.

La serie estará basada en las novelas ligeras originales de Natsu Hyuuga, que dieron origen al manga y más adelante a la adaptación animada.

El anime producido por TOHO animation y OLM ya tiene una tercera temporada programada para octubre de 2026, mientras que la segunda parte llegará en abril de 2027. Además, una película con una historia completamente nueva escrita por Natsu Hyuuga llegará a los cines en diciembre de 2026.

¿Cuándo se estrenará el live action de Los diarios de la boticaria?

Prime Video confirmó que la serie llegará en 2028, por lo que todavía no existe una fecha concreta de estreno ni se ha revelado el resto del elenco.

Por otro lado, se ha adelantado que la distribución será mundial a través de la plataforma de streaming Prime Video, por lo que todo apunta a que los fans de México y Latinoamérica podrán disfrutar la serie de forma simultánea.

Con el anime a punto de regresar, una película en camino y ahora una adaptación con actores reales, todo parece indicar que Maomao todavía tiene muchos misterios por resolver antes de abandonar el palacio imperial.

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¿Qué te parece este live action? ¿Estás a favor de que se hagan este tipo de adaptaciones? No olvides compartirnos tus respuestas en los comentarios. Si quieres saber más sobre Los diarios de la boticaria y todo lo relacionado con el mundo del anime, puedes seguir este enlace.

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