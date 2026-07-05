La Anime Expo 2026 sigue con anuncios fuertes y una de las últimas revelaciones fue que Maomao dará el salto a la pantalla grande con una película original. Aunque el video tiene apenas 51 segundos de duración, nos deja ver que esta nueva cinta tendrá la calidad a la que Toho Studio nos tiene acostumbrados.

The Apothecary Diaries: The Deceased Empress ya tiene fecha de estreno en Japón y sera el próximo 11 de diciembre de 2026. Para darnos una probadita de lo que veremos en esta película animada, Toho studio nos dejó su primer avance, que nos adelanta un poco de la trama.

No necesitas ver las serie para disfrutar de The Apothecary Diaries: The Deceased Empress

Normalmente, las películas basadas en un anime exitoso ofrecen recopilaciones, o dan continuidad a la temporada en emisión, esto para tener un gancho directo y asegurar que los fans de Maomao abarroten las salas de cine.

Desde su debut, The Apothecary Diaries se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años, pero en esta ocasión y para enriquecer las experiencias de Maomao, esta producción contará con una historia inédita escrita por Natsu Hyūga, autora de las novelas ligeras originales, por lo que incluso quienes están al día con el manga o las novelas podrán entender esta aventura sin la necesidad de prepararse previamente.

Este anuncio se suma al estreno de la temporada 3 de The Apothecary Diaries, que se emitirá en 2 partes. La primera mitad de la nueva temporada de este anime histórico llegará a Crunchyroll en octubre de 2026, mientras que la segunda parte está programada para abril de 2027.

Aunque en el trailer no es muy revelador, sabemos que Maomao y Jinshi viajarán a las tierras del sur para llevar los restos de una concubina que murió en el Palacio Imperial hace 5 años a su ciudad natal. Allí se desarrolla un gran misterio que involucra piratas y tesoros ocultos.

Por ahora no hay información sobre un estreno fuera de Japón, pero es altamente probable que pronto tengamos más noticias sobre su llegada a otros países.

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¿Qué opinas de esta película? ¿Crees que es buena idea hacer una historia original en lugar de darle continuidad a la serie? No olvides dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre The Apothecary Diaries y más sobre el mundo del anime, puedes visitar este enlace.

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