LO QUE DEBES SABER:

XBOX anunció oficialmente el desarrollo de un FPS a cargo de MachineGames, lo que marca el regreso de una de sus principales franquicias después de casi una década

Asha Sharma, directora de XBOX, confirmó la producción del juego mediante una publicación en redes

El anuncio sugiere que el juego todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo

Se puede decir mucho sobre Asha Sharma, menos que no está sorprendiendo a los jugadores de XBOX. La joven jefa de la marca no deja de revelar noticias importantes y esta vez se trata de algo muy esperado por los fans: un nuevo videojuego de XBOX Game Studios.

Se trata del regreso de una de las franquicias más importantes del gaming. Una que fue parte fundamental de los FPS y cuya última entrega principal debutó hace casi 10 años.

Hubo mucho rumores al respecto, pero hace unos momentos se hizo oficial: MachineGames está cocinando y ya sabemos de qué se trata.

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Asha Sharma confirma que Wolfenstein 3 está en desarrollo

Terror-Billy está de regreso

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Asha Sharma, jefa de XBOX, sorprendió a los jugadores con el anuncio de un nuevo videojuego de uno de los equipos de XBOX Game Studios.

La ejecutiva reveló que Wolfenstein 3 está en desarrollo por parte de MachineGames. El estudio es el actual guardián de la franquicia y con este título cerrará su reconocida trilogía protagonizada por William Joseph “B.J.” Blazkowicz en su lucha contra las fuerzas nazis en una línea del tiempo donde los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial.

“Wolfenstein 3 está oficialmente en producción en MachineGames. Es una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos, y es un equipo que ha realizado un trabajo notable al llevarla hacia adelante. Tenemos muchas ganas de compartir más”.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming's most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. pic.twitter.com/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

¿Cuándo debutará Wolfenstein 3 ahora que es oficial?

La buena noticia es que Wolfenstein 3 es una realidad y pone fin a los rumores e incertidumbre que hubo en su momento por una entrega más a cargo de MachineGames.

Sin embargo, parece que falta algo de tiempo en su proceso de desarrollo. Lo decimos porque la publicación de Asha Sharma solo muestra parte del guion y a diferencia de otros anuncios importantes, no se trata de un trailer de presentación.

Esto indicaría que el proyecto está en una etapa inicial de desarrollo. Sin embargo, es importante señalar que estamos a poco tiempo de The Game Awards 2026 y podría haber una sorpresa por parte de XBOX en el evento, tal como ha sucedido en años recientes.

Wolfenstein II: The New Colossus debutó en 2017

¿Qué ha hecho MachineGames desde la segunda entrega principal de Wolfenstein?

MachineGames ha estado muy ocupado desde el lanzamiento de Wolfenstein II: The New Colossus en 2017. El estudio especializado en FPS participó en la aventura cooperativa Wolfenstein: Youngblood, así como en Wolfenstein: Cyberpilot, una experiencia de realidad virtual.

Posteriormente, el equipo se dedicó al desarrollo de Indiana Jones and the Great Circle y su expansión The Order of Giants.

Asimismo, miembros de MachineGames participaron en el diseño y creación de escenarios para las versiones renovadas de DOOM y Quake. Ahora que los pendientes quedaron atrás, el estudio tiene el tiempo y los recursos para desarrollar la tercera entrega de Wolfenstein.

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