LO QUE DEBES SABER

El lanzamiento de GTA 6 causó un aumento de17 % en las solicitudes de vacaciones

Pocketpair, el estudio de Palworld, ofrece a sus empleados 5 días de vacaciones para que jueguen Grand Theft Auto 6

La compañía asegura que el desarrollo de actualizaciones para Palworld y Craftopia continuará según lo previsto

Pocos videojuegos tienen el impacto mediático de Grand Theft Auto VI, que se perfila para ser uno de los lanzamientos más importantes de todos los tiempos. El título de acción también atrae la atención de los propios desarrolladores de la industria, quienes están ansiosos por conocer la historia de Lucía Caminos y Jason Duval.

Con esto en mente, la comunidad aplaudió el lindo gesto del estudio creador de uno de los juegos más exitosos en la historia de Steam. Y es que la compañía decidió ofrecer hasta 5 días de vacaciones a sus empleados para darles la oportunidad de disfrutar el sandbox de Rockstar Games sin preocupaciones.

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Desarrollador de Palworld dará días libres a sus trabajadores para jueguen GTA 6

El videojuego de mundo abierto debutará el 19 de noviembre de 2026, y nada ni nadie impedirá que llegue a las tiendas en la fecha pactada. Muchas personas ya hicieron los preparativos pertinentes y solicitaron vacaciones en sus empleos para unirse al lanzamiento, mientras que otras casualmente se enfermarán ese día.

Por suerte, algunas compañías tomaron la iniciativa y decidieron ofrecer días libres a sus empleados para que jueguen GTA 6 durante el estreno oficial. Una de ellas es Pocketpair, el estudio responsable de uno de los juegos más exitosos de la última década: Palworld, que reunió a más de 2 millones de jugadores concurrentes en Steam a inicios de 2024.

El título de mundo abierto, anteriormente conocido como el Pokémon con armas, aún es muy popular y mantiene una base de usuarios muy activa. Es por eso que sus desarrolladores aún trabajan en nuevas actualizaciones y DLC, así como en otros proyectos aledaños.

Pero por ocasión especial, los empleados del estudio japonés podrán faltar al trabajo para unirse a los millones de jugadores que planean jugar Grand Theft Auto 6 a finales de la próxima semana.

En un comunicado en redes sociales, Pocketpair dio a conocer que ofrecerá 5 días de vacaciones a todos los empleados que quieran probar el título de Rockstar Games. La compañía describió el lanzamiento de dicho título como una “ocasión histórica”, y cree que vale pena que sus trabajadores formen parte.

“El 19 de noviembre, millones de jugadores de todo el mundo se encontrarán sentados en la escuela o en el trabajo mientras miran con nostalgia por la ventana, al saber que una nueva era de los videojuegos está a punto de comenzar. En Pocketpair, creemos que una ocasión histórica merece toda nuestra atención”, se lee en el anuncio.

“Todos los empleados que tengan intención de jugar a Grand Theft Auto VI 6 estarán exentos de sus obligaciones habituales y se les anima a realizar un viaje de negocio a Vice City”, comentó la empresa en el comunicado oficial.

Creadores de Palworld darán 5 días de vacaciones a sus empleados para que jueguen Grand Theft Auto 6 en el estreno

Compañías dan vacaciones a sus empleados para celebrar el estreno de Grand Theft Auto 6

El periodo de Pocketpair se extenderá del 19 al 23 de noviembre de 2026, todo un fin de semana. Y sí, la compañía quiso evitar cualquier controversia y confirmó que el desarrollo de las próximas actualizaciones de Palworld y Craftopia continúan “según lo programado”, lo que significa que las vacaciones no afectarán la producción del nuevo contenido.

Este caso demuestra el enorme entusiasmo que existe alrededor de Grand Theft Auto 6, y que sólo juegos como Monster Hunter y Dragon Quest son capaces de igualar. Y sí, la compañía detrás de Palworld no es la única que ofrecerá días libres a sus empleados con motivo del lanzamiento del título de Take-Two Interactive.

Hanneke Faber, directora general de Logitech, informó que se suspenderán las labores el 19 de noviembre, lo que significa que la mayoría de sus empleados tendrán el día libre para jugar GTA 6 u otro videojuego que sea de su interés.

De igual forma, el fabricante de piezas para automóviles Burger Motorsports, con sede en California, comentó en un comunicado de redes sociales que cerrará sus puertas durante el lanzamiento del proyecto de Rockstar Games. Además, un reporte reveló que Grand Theft Auto 6 provocó un aumento de 17% en las solicitudes de vacaciones.

Muchas personas pidieron días libres para faltar a su escuela o trabajo con la meta de jugar el nuevo GTA

Pero cuéntanos, ¿planeas faltar a tu trabajo o a la escuela? Déjanos leerte en los comentarios.

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