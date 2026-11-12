LO QUE DEBES SABER

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, considera que los formatos físicos no desaparecerán por completo

A pesar de la tendencia hacia lo digital, aún existe demanda por una versión física de Grand Theft Auto 6

Aún no confirman los rumores sobre un posible lanzamiento físico de GTA 6

Grand Theft Auto VI ya es toda una realidad, y en pocos días todo el mundo podrá explorar Vice City a sus anchas. Si bien es un momento para estar felices, la ausencia de un lanzamiento físico tradicional es difícil de ignorar y muchos fanáticos creen que los juegos en disco ya tienen los días contados.

El jefe de Take-Two Interactive habló sobre la posible desaparición del formato físico en el mundo de los videojuegos, y confirmó lo que ya se sabía: ese tipo de lanzamientos apenas representa una parte muy pequeña del mercado; sin embargo, dio esperanza a quienes desean un lanzamiento físico del esperadísimo GTA 6.

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Dueño de Rockstar Games afirma que “quizás no sea el fin” del formato físico

A mediados de este año, Take-Two Interactive y Rockstar Games finalmente lanzaron la preventa oficial de Grand Theft Auto 6, lo que permitió conocer muchos detalles sobre el juego: desde el contenido de la edición de lujo hasta el precio oficial. También se confirmó una noticia que molestó a muchos: el juego no tendrá una versión física.

Si bien las tiendas venderán cajas de GTA 6, los estuches estarán vacíos y no incluirán un disco, lo que significa que sólo tendrán un simple código de descarga que permitirá canjear el juego en la PS Store de PlayStation o en la Microsoft Store de XBOX, según corresponda.

Debido a que estamos ante uno de los videojuegos más importantes e influyentes de la historia, muchos creen que la omisión de un lanzamiento físico tradicional representa el final definitivo del formato en disco. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, es menos pesimista sobre el tema.

En una entrevista con The Game Business, se le preguntó al jefe de la compañía matriz de Rockstar Games si planean darle la espalda al formato físico. Es una duda razonable, sobre todo al considerar que, según los últimos datos oficiales, aproximadamente 98% del negocio de Take-Two Interactive ya es digital.

Sorpresivamente, Strauss Zelnick señala que, a pesar de que los juegos digitales son un pilar de la industria, el formato físico no desaparecerá por completo; sin embargo, reconoce que esa clase de estrenos representará una parte minoritaria del negocio y lo comparó con los vinilos que se ven en la industria de la música.

“Puede que no sea el final. Pero escuchen: hemos hablado sobre esto desde hace mucho tiempo. Predije que la distribución digital representaría más de 90% del negocio hace más de 10 años. No siempre acierto, pero esta vez sí. ¿Aún existirá el mercado físico? Sí, igual que aún hay vinilos en la música. Pero será una parte muy pequeña del negocio”.

Las cajas físicas de GTA 6 estarán vacías y no incluirán el juego en disco

¿Grand Theft Auto 6 tendrá edición física con disco?

Tras darse a conocer que GTA 6 carecería de una edición física más convencional, muchos empezaron a creer que era una estrategia para evitar filtraciones. Incluso surgieron rumores que afirmaban que, un par de semanas después del lanzamiento, las tiendas finalmente recibirían cajas del juego con discos.

Sin embargo, dichos rumores jamás se confirmaron y todo parece indicar que la compañía no tiene interés en lanzar una versión física tradicional del título de mundo abierto. Cuando el tema salió a colación durante otra entrevista con Variety, Strauss Zelnick se limitó a decir que Rockstar Games será el responsable de dar un anuncio al respecto.

La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos informó que poco más de 10% de los ingresos totales del mercado musical en el primer semestre de 2026 provino del formato físico. Esto equivale a unos $581 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 80% se obtuvieron mediante la venta de vinilos.

Una situación similar se observa en el mundo de los videojuegos. La firma Circana reveló que la venta en formato físico alcanzó su punto más bajo en 30 años durante 2025, con apenas $1500 millones de dólares. Con este dato sobre la mesa, es fácil ver por qué PlayStation quiere deshacerse de los lanzamientos en disco.

A pesar de que el juego será 100% digital, Rockstar Games lanzará una serie de vinilos y CD con la banda sonora original de la nueva entrega de la franquicia.

Grand Theft Auto 6 debutará justo en el ocaso de los juegos físicos

Pero cuéntanos, ¿comprarías una edición física de GTA 6? Déjanos leerte en los comentarios.

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