LO QUE DEBES SABER:

Microsoft amplió su ecosistema de videojuegos retrocompatibles con más de 20 juegos clásicos de XBOX a PC

Esta iniciativa forma parte del compromiso de XBOX con la retrocompatibilidad

Los nuevos títulos disponibles incluyen 21 clásicos que se suman a los 4 disponibles anteriormente

Algunos de estos juegos incluyen logros, algo que no tenían en su versión original de XBOX

XBOX celebra 25 años de existencia y su concepto de gaming ha cambiado en más de 2 décadas. Hoy no solo se habla de consolas, sino de un ecosistema de gaming donde PC tiene un lugar importante. Es por eso que hay noticias importantes para los jugadores de esta plataforma.

Una de las grandes iniciativas del negocio de gaming de Microsoft es su programa de retrocompatibilidad, el cual cubre títulos de, hasta ahora, 4 generaciones de XBOX y a partir de hoy, los jugadores de PC podrán dar nueva vida a más de 20 clásicos de la primera consola.

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XBOX lanza más de 20 juegos de su primera consola en PC y dispositivos portátiles

En verano pasado, Jason Ronald, jefe de la próxima generación de XBOX, prometió que este mismo año habría noticias sobre las novedades del programa de retrocompatibilidad.

La promesa se cumplió y hace unos momentos Asha Sharma, jefa de XBOX, anunció que a partir de hoy habrá 25 juegos de la primera consola disponibles para los jugadores de PC.

Se trata del lanzamiento de 21 títulos clásicos del primer XBOX en una versión de computadora y algunos de ellos cuentan con una nueva función de logros que no tuvieron en su momento.

25 original XBOX games are rolling out today on PC, including KOTOR I & II, The Elder Scrolls III: Morrowind, and Blinx: The Time Sweeper. Select titles are also getting Achievements for the first time. Preserving our history means making sure people can still play the timeless… pic.twitter.com/flVrkrIvS0 — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

Estos videojuegos ya están disponibles en la Microsoft Store y en la app de XBOX y se pueden jugar en PC y dispositivos portátiles como la línea ROG XBOX Ally de ASUS:

Armed and Dangerous

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Disney’s Chicken Little

The Elder Scrolls III: Morrowind

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb

Red Faction II

Secret Weapons Over Normandy

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Episode III: Revenge of the Sith

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Starfighter

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: Starfighter – Special Edition

Star Wars: The Clone Wars

Thrillville

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

¿Puedo jugar estos títulos clásicos de XBOX en PC si tengo Windows 10?

En la publicación oficial, Microsoft reveló la lista de títulos, su disponibilidad inmediata, pero también un detalle específico para poder disfrutarlos.

De acuerdo con el comunicado, los 25 juegos retrocompatibles de XBOX solo funcionan en PC que tengan Windows 11. Dicho esto, el requisito fundamental es tener la versión actual del sistema operativo de Microsoft, así que si tienes Windows 10, tenemos malas noticias, pues no podrás disfrutarlos.

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Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

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