Más de 20 juegos clásicos de XBOX ya se pueden jugar en PC y en dispositivos del ecosistema de gaming de Microsoft, pero hay un requisito importante
La marca celebra 25 años con su programa de retrocompatibilidad dando vida a títulos de su primera consola en una nueva plataforma
LO QUE DEBES SABER:
- Microsoft amplió su ecosistema de videojuegos retrocompatibles con más de 20 juegos clásicos de XBOX a PC
- Esta iniciativa forma parte del compromiso de XBOX con la retrocompatibilidad
- Los nuevos títulos disponibles incluyen 21 clásicos que se suman a los 4 disponibles anteriormente
- Algunos de estos juegos incluyen logros, algo que no tenían en su versión original de XBOX
XBOX celebra 25 años de existencia y su concepto de gaming ha cambiado en más de 2 décadas. Hoy no solo se habla de consolas, sino de un ecosistema de gaming donde PC tiene un lugar importante. Es por eso que hay noticias importantes para los jugadores de esta plataforma.
Una de las grandes iniciativas del negocio de gaming de Microsoft es su programa de retrocompatibilidad, el cual cubre títulos de, hasta ahora, 4 generaciones de XBOX y a partir de hoy, los jugadores de PC podrán dar nueva vida a más de 20 clásicos de la primera consola.
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XBOX lanza más de 20 juegos de su primera consola en PC y dispositivos portátiles
En verano pasado, Jason Ronald, jefe de la próxima generación de XBOX, prometió que este mismo año habría noticias sobre las novedades del programa de retrocompatibilidad.
La promesa se cumplió y hace unos momentos Asha Sharma, jefa de XBOX, anunció que a partir de hoy habrá 25 juegos de la primera consola disponibles para los jugadores de PC.
Se trata del lanzamiento de 21 títulos clásicos del primer XBOX en una versión de computadora y algunos de ellos cuentan con una nueva función de logros que no tuvieron en su momento.
Estos videojuegos ya están disponibles en la Microsoft Store y en la app de XBOX y se pueden jugar en PC y dispositivos portátiles como la línea ROG XBOX Ally de ASUS:
- Armed and Dangerous
- BLiNX: The Time Sweeper
- Conker: Live and Reloaded
- Crimson Skies: High Road to Revenge
- Disney’s Chicken Little
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- Fuzion Frenzy
- Grabbed by the Ghoulies
- Indiana Jones and the Emperor’s Tomb
- Red Faction II
- Secret Weapons Over Normandy
- Star Wars Battlefront
- Star Wars Battlefront II
- Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II Jedi Outcast
- Star Wars: Jedi Starfighter
- Star Wars: Knights of the Old Republic
- Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords
- Star Wars: Republic Commando
- Star Wars: Starfighter – Special Edition
- Star Wars: The Clone Wars
- Thrillville
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters: Future Perfect
¿Puedo jugar estos títulos clásicos de XBOX en PC si tengo Windows 10?
En la publicación oficial, Microsoft reveló la lista de títulos, su disponibilidad inmediata, pero también un detalle específico para poder disfrutarlos.
De acuerdo con el comunicado, los 25 juegos retrocompatibles de XBOX solo funcionan en PC que tengan Windows 11. Dicho esto, el requisito fundamental es tener la versión actual del sistema operativo de Microsoft, así que si tienes Windows 10, tenemos malas noticias, pues no podrás disfrutarlos.
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