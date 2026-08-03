SHIFT UP llamó la atención este fin de semana por motivos que los fans no hubieran deseado, pero no sólo por el uso de inteligencia artificial (IA) dio de qué hablar la compañía, pues para para quitar el sabor amargo poco tiempo después confirmó la colaboración con Persona.

Si ya comenzaste a sospechar sobre la posibilidad de que esto sea una forma para controlar los daños, la verdad es que no es así, puesto que con motivo de la actualización de verano SHIFT UP anticipó que se aliaría con SEGA.

El corto video en aquel entonces no compartió muchos detalles, pero lo positivo para los fans de una u otra franquicia es que no tendrán que esperar tanto para disfrutar la colaboración, ya que SHIFT UP anunció que llegará como parte de la siguiente actualización de GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

¿Cuándo comenzará colaboración de NIKKE con Persona y qué estudiantes serán invitadas?

Este fin de semana, la compañía surcoreana confirmó la alianza con una imagen en la que se ve a las protagonistas de GODDESS OF VICTORY: NIKKE sostener 3 elementos alusivos a la saga, corroborando así las sospechas de que sería una colaboración que involucrara específicamente a Persona 3, Persona 4 y Persona 5, con motivo del próximo 30.º aniversario de la saga.

Lo anterior hace pensar que este evento incluirá a por lo menos 3 personajes de Persona invitados, uno de cada juego. Desafortunadamente, los fans tendrán que ser un poco pacientes, por cuanto aún no se revela la identidad de las invitadas.

La colaboración de NIKKE con Persona incluirá contenido de Persona 3, Persona 4 y Persona 5 (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

¿Cuándo comenzará la colaboración de NIKKE con Persona?

Más allá de otra imagen promocional que parece preparar el escenario en el que se llevará el evento, no se revelaron detalles, pero a juzgar por la cantidad de invitados y clase de colaboración, podemos esperar un evento de por lo menos 3 semanas de duración y una historia inédita que mezclará el mundo estudiantil con el universo postapocalíptico de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, así como un minijuego conmemorativo, regalos y más.

Si aún no juegas GODDESS OF VICTORY: NIKKE, pero la colaboración con Persona te interesa, estás a tiempo de prepararte. Si comienzas a jugar desde ahora, progresarás lo suficiente en la historia como para conseguir recursos para conseguir a todas las unidades invitadas. No obstante, te recordamos que todo depende de la suerte, por lo que te recomendamos comenzar a jugar cuanto antes para amasar la mayor cantidad de joyas para hacer reclutamientos.

SHIFT UP ya confirmó que la colaboración dará comienzo el miércoles 12 de agosto a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México).

La colaboración de NIKKE con Persona comenzará muy pronto (imagen: SHIFT UP, Level Infinite, SEGA, LEVEL UP)

¿Jugarás GODDESS OF VICTORY: NIKKE para probar la colaboración con Persona? Cuéntanos en los comentarios.

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