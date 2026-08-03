PlayStation enfrenta su crisis de relaciones públicas más grande desde el hackeo de PlayStation Network en 2011, esto tras el anuncio de que eliminarán el formato físico en sus consolas a partir de 2028.

Un sector de la comunidad criticó de inmediato la decisión y algunos actuaron a través de la plataforma Change.org para recolectar firmas en apoyo a las copias físicas.

Hace unos días, Sony reconoció la molestia que hay en algunos jugadores y las declaraciones de sus directivos coincidieron con una nueva cifra de firmas en la petición hecha por los fans.

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La petición en Change.org para que Sony no elimine el formato físico en los videojuegos supera 350 mil firmas

El pasado 1 de julio, Jade Pierce registró una petición en el sitio Change.org a nombre de la tienda de Canadá PNP Games para exigir a Sony que dé marcha atrás a sus planes de eliminar el formato físico.

1 mes después de que se hiciera pública la causa, la petición cuenta con 356,051 firmas por parte de la comunidad que apoya los juegos físicos.

La meta se logró momentos después de que Sony realizara su informe financiero y tocara el polémico tema ante los inversionistas.

Lin Tao, directora financiera de la compañía, reconoció que hay un sector de jugadores molestos con la decisión dado su gusto por el formato físico. Sin embargo, aseguró que el descontento no ha tenido impacto en las finanzas de la empresa y señaló que no habrá marcha atrás; es una decisión tomada.

Para finalizar, la ejecutiva mencionó que Sony tiene conocimiento de la polémica y la empresa se comprometió a ser más cautelosa con sus anuncios en el futuro.

Los jugadores que apoyan el formato físico explican sus razones para luchar contra Sony

Parte de la comunidad de jugadores, en especial aquellos que prefieren las consolas, están en desacuerdo con la decisión de Sony pues el formato físico en los videojuegos lleva décadas en circulación.

Aunque reconocen que hay un decrecimiento tras el ascenso del formato digital, los fans desean que haya opciones en el mercado.

Al respecto, la petición señala lo siguiente:

"Un disco es un juego real que posees. Puedes prestarlo, cambiarlo, revenderlo, regalarlo, recogerlo o pasarlo a tus hijos. Una caja con solo un código de descarga no es lo mismo. Es una licencia digital en envases plásticos. No eres dueño. Estás alquilando un acceso que puede ser revocado, y la gente ya ha visto películas compradas eliminadas de sus bibliotecas y juegos retirados de la venta semanas después del lanzamiento.

Esto también tiene que ver con los empleos. Los juegos físicos sostienen toda una industria que un futuro totalmente digital borra silenciosamente: minoristas, distribuidores, fabricantes, almacenes y logística, el mercado de segunda mano y de intercambio, y la comunidad de coleccionistas y preservación. Eso son miles de empleos y un sinfín de pequeñas empresas. Acabar con los medios físicos elimina la elección del consumidor, debilita las economías locales y otorga a unos pocos poseedores de plataformas el control total sobre cómo y si puedes acceder a los juegos que compras“.

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